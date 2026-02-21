Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Quito

Más de 70 cursos gratuitos están disponibles en Quito para fortalecer el perfil profesional

Las capacitaciones de ConQuito son gratuitas y se ofrecen de manera permanente todo el año. El calendario está disponible en línea.

lLos cursos de ConQuito son gratuitos y se ofrecen todo el año.

ConQuito

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

21 feb 2026 - 14:00

Unirse a Whatsapp

Profesionales y emprendedores pueden acceder a más de 70 cursos gratuitos orientados a mejorar su perfil, fortalecer habilidades y potenciar emprendimientos. La oferta forma parte de la Agenda Metropolitana de Capacitaciones de ConQuito.

Estas capacitaciones están abiertas para todo público, sea que buscan empleo, sean trabajadores o emprendedores. No tienen ningún costo y pueden consultarse a través de la página web.

Los cursos se ofrecen en tres puntos de la ciudad: en el norte, en el Centro de Innovación iQ; centro, en ConQuito; y sur, en Irfeyal. Además, hay capacitaciones que llegan a otros sectores con el programa ConQuito en Tu Barrio.

Dentro de la plataforma hay cursos prácticos y actuales. Estos incluyen temáticas relacionadas con:

  • Habilidades técnicas 
  • Competencias blandas 
  • Capacidades específicas para sectores estratégicos 
  • Emprendimiento e innovación 
  • Empleabilidad y fortalecimiento productivo

Las capacitaciones no son restrictivas según la edad u ocupación

Según datos de la Agencia Metropolitana de Capacitación, en 2022 se capacitaron 970 personas, mientras que en 2025 la cifra creció hasta 7 290.

Dentro de ConQuito los emprendedores y familias también pueden acceder a capacitaciones de educación financiera en línea.

Estos cursos cuentan con certificación de participación y aprobación. El modelo de estudios permite avanzar a su propio ritmo, ya que cuenta con contenido y horarios flexibles

Las inscripciones se deben realizar en línea a través de un formulario digital con los datos personales y de contacto. 

Te puede interesar