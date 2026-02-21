Más de 70 cursos gratuitos están disponibles en Quito para fortalecer el perfil profesional

lLos cursos de ConQuito son gratuitos y se ofrecen todo el año.

Profesionales y emprendedores pueden acceder a más de 70 cursos gratuitos orientados a mejorar su perfil, fortalecer habilidades y potenciar emprendimientos. La oferta forma parte de la Agenda Metropolitana de Capacitaciones de ConQuito.

Estas capacitaciones están abiertas para todo público, sea que buscan empleo, sean trabajadores o emprendedores. No tienen ningún costo y pueden consultarse a través de la página web.

Los cursos se ofrecen en tres puntos de la ciudad: en el norte, en el Centro de Innovación iQ; centro, en ConQuito; y sur, en Irfeyal. Además, hay capacitaciones que llegan a otros sectores con el programa ConQuito en Tu Barrio.

Dentro de la plataforma hay cursos prácticos y actuales. Estos incluyen temáticas relacionadas con:

Habilidades técnicas

técnicas Competencias blandas

blandas Capacidades específicas para sectores estratégicos

específicas para sectores estratégicos Emprendimiento e innovación

e innovación Empleabilidad y fortalecimiento productivo

Las capacitaciones no son restrictivas según la edad u ocupación.

Según datos de la Agencia Metropolitana de Capacitación, en 2022 se capacitaron 970 personas, mientras que en 2025 la cifra creció hasta 7 290.

Dentro de ConQuito los emprendedores y familias también pueden acceder a capacitaciones de educación financiera en línea.

Estos cursos cuentan con certificación de participación y aprobación. El modelo de estudios permite avanzar a su propio ritmo, ya que cuenta con contenido y horarios flexibles.

Las inscripciones se deben realizar en línea a través de un formulario digital con los datos personales y de contacto.