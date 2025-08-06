Ecuador suspende el inicio de actividades del proyecto minero Loma Larga, en Azuay

El proyecto minero Loma Larga recibió la licencia ambiental para la explotación en julio de 2025.

Gobierno de Ecuador suspende el inicio de activiades del proyecto minero Loma Larga, en la provincia de Azuay, según informó este miércoles 6 de agosto de 2025 la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano.

En una publicación en redes sociales Manzano escribió: "escuchamos a los ciudadanos y sus preocupaciones, asegurando la legalidad, transparencia y la protección ambiental".

A través de un oficio dirigido al representante de la empresa Dundee Precious Metals, Manzano informó que el incio de actidades será suspendido hasta que se presente el Plan de Manejo Ambiental.

No se establece un plazo para cumplir con el requerimiento, pero se tenía previsto que la empresa canadiense inicie la construcción de la mina a finales de 2025.

De acuerdo con Manzano, "nuestra prioridad también es el agua, y la transparencia. Así como apoyar la minería legal, y no dejar espacios para la ilegalidad y la contaminación".

El Ministerio ha solicitado a la empresa que proporcione el plan ambiental de manera didáctica para la comprensión de la comunidad. Además que se especifiquen las medidas en pro de la protección del agua, y que este plan sea publicado en la página web de acceso público.

"Hasta que se realice este proceso, de conformidad con el inciso 4 del artículo 229 del Código Orgánico Administrativo el cual establece “(...) La administración resolverá sobre la suspensión del acto administrativo, previa ponderación motivada de los daños que su suspensión o ejecución causaría al administrado, al interés público o a terceros...” se suspende el incio de actividades", dice el oficio compartido por Manzano.

El Municipio de Cuenca se ha mostrado preocupado ante el inicio de actividades mineras que podrían poner en riesgo el suministro de agua desde el páramo de Quinsacocha.

Comunidades se reunieron en julio, antes de que la empresa canadiense obtuviera la licencia ambiental, para rechazar las actividades mineras.