Manzano confirmó que Ecuador venderá 350 MW de energía a Colombia este 12 de septiembre

En diferente ocasiones, Colombia también le ha vendido energía a Ecuador.

La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, confirmó que Ecuador le venderá 350 megavatios de electricidad a Colombia, este viernes 12 de septiembre del 2025.

"Un mensaje positivo para los ingenieros eléctricos y medios: Hoy vendemos 350MW a Colombia", señaló la titular de la Cartera de Estado, a través de su cuenta de X.

Manzano explicó que fue posible la venta porque Ecuador "tiene un exceso de energía" y se ha hecho una "gestión eficiente".

Dos horas antes del anuncio de Manzano, el presidente Daniel Noboa dio una entrevista en una radio de Cuenca y aseguró que Ecuador tendrá energía eléctrica hasta para exportar en septiembre y octubre de este año.

También dijo que los embalses de Ecuador, como Mazar, están completamente llenos. Además, dijo que se ha hecho un mantenimiento responsable de las termoeléctricas y que se está trabajando en transmisión. "Va a ver electricidad sin problemas", indicó el Mandatario.

Allanaron 11 inmuebles por investigación en el caso Apagón

“Hemos manejado de una manera correcta los embalses. Los mantenemos en niveles altos, no solo porque ha llovido sino por la administración que hemos hecho”, dijo Noboa.

El Mandatario señaló que apenas se baja el nivel de los embalses, se apagan las hidroeléctricas y se encienden las termoeléctricas, hasta que se vuelven a llenar los embalses.