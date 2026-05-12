Ocelote rescatado en vivienda de Santo Domingo de los Tsáchilas: ¿Qué pasará con el felino?

Un ocelote fue rescatado tras ingresar a una vivienda en Santo Domingo.

Un ocelote fue rescatado luego de ingresar a una vivienda en Santo Domingo de los Tsáchilas la tarde de este lunes 11 de mayo de 2026.

Personal del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) y de la Policía Nacional acudieron a rescatar al felino adulto.

El animal es de la especie Leopardus pardalis es una especie de mamífero carnívoro.

Con ayuda de la comunidad, el ocelote fue rescatado en una jaula y trasladado a bordo de una camioneta.

El ocelote fue trasladado a un centro de conservación y manejo ex situ, informó el MAE.

El felino debe cumplir un periodo de cuarentena y ser evaluado por un veterinario.

El pequeño animal fue hallado en buenas condiciones y sin ninguna herida.

El MAE añadió que la falta de alimento puede llevar a este tipo de animales a acercarse a zonas pobladas en busca de refugio o alimento.

En estos casos las autoridades recomiendan no acercarse a los animales para evitar ponerse en riesgo y llamar a la línea de emergencias.