Ejército Ecuatoriano abre inscripciones para oficiales especialistas y de tropa
Las inscripciones para ingresar al Ejército Ecuatoriano se deben realizar en la página web. La convocatoria es para 14 especialidades.
El Ejército Ecuatoriano abrió la convocatoria para oficiales especialistas y de tropa.
Actualizada:
26 ago 2025 - 18:47
El Ejército Ecuatoriano abrió las inscripciones para oficiales especialistas y soldados de tropa para el periodo 2025 - 2026. La convocatoria empezó el lunes 25 de agosto.
La postulación se realiza únicamente en línea desde el sitio web del Ejército Ecuatoriano (https://inscripcionessise.ejercito.mil.ec/inscripciones/). En este espacio los aspirantes deberán ingresar sus datos y recibirán un comprobante.
Luego de completar la inscripción, el postulante deberá adjuntar el comprobante en su carpeta virtual que deberá subirse en línea. Los requisitos para oficiales especialistas y de tropa son:
- Ser ecuatoriano/a o ser hijo/a de padre o madre ecuatoriano. En este último caso se justificará haber vivido en el Ecuador por un período mínimo de cinco años.
- Tener 29 años, 11 meses, 30 días a la fecha de ingreso a la escuela de formación militar si se postula con título de tercer nivel de grado. Los aspirantes con título de cuarto nivel no deberán tener más de 35 años.
- Tener una estatura mínima para mujeres de 1,55 centímetros y en hombres de 1,60 centímetros
- Poseer un título profesional mínimo de tercer nivel de grado, reconocidos por el Estado y registrado en Senescyt
- Los postulantes con especialidades de Medicina y Odontología deberán presentar el certificado de haber finalizado el año de medicina rural, legalizado por el Ministerio de Salud
- Acreditar condiciones médicas, físicas y psicológicas
- Aprobar los exámenes académicos
- No haber sido dado de baja del servicio activo de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional
- No estar o haber estado inmiscuido en procesos judiciales en contra de la institución militar
- El postulante o algún familiar hasta el primer grado de consanguinidad no deberá registrar antecedentes penales o estar inmerso en procesos judiciales penales
- Contar al menos con un año de experiencia laboral
Profesiones o oficios requeridos
Aspirantes a tropa
- Licenciados en Enfermería
- Licenciados / Tecnólogos en Emergencias
- Paramédicos
- Licenciados en Laboratorio Clínico
- Fisioterapeutas
- Bioquímicos clínico o farmaceútico
- Licenciados en Finanzas
- Tecnólogos en Administración
- Tecnólogos en Música
Oficiales especialistas
- Abogados con maestrìa en Derecho Constitucional, Administrativo y Penal.
- Ingenieros en Contabilidad y Auditoría
- Médicos con especialidad en Traumatología, Fisiatría, Psquiatría y Medicina Interna; y con maestría en Medicina Ocupacional, Gerencia Hospitalaria y Auditor Médico.
- Odontólogos con especialidad en Endodoncia y maestría en Gerencia Hospitalaria y Auditoría Médica.
- Pisocólogos clínicos con maestría en Psicoterapia, Adicciones y Psicología Forense.
