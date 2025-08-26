Ejército Ecuatoriano abre inscripciones para oficiales especialistas y de tropa

El Ejército Ecuatoriano abrió la convocatoria para oficiales especialistas y de tropa.

El Ejército Ecuatoriano abrió las inscripciones para oficiales especialistas y soldados de tropa para el periodo 2025 - 2026. La convocatoria empezó el lunes 25 de agosto.

La postulación se realiza únicamente en línea desde el sitio web del Ejército Ecuatoriano (https://inscripcionessise.ejercito.mil.ec/inscripciones/). En este espacio los aspirantes deberán ingresar sus datos y recibirán un comprobante.

Luego de completar la inscripción, el postulante deberá adjuntar el comprobante en su carpeta virtual que deberá subirse en línea. Los requisitos para oficiales especialistas y de tropa son:

Ser ecuatoriano/a o ser hijo/a de padre o madre ecuatoriano . En este último caso se justificará haber vivido en el Ecuador por un período mínimo de cinco años.

Tener 29 años, 11 meses, 30 días a la fecha de ingreso a la escuela de formación militar si se postula con título de tercer nivel de grado. Los aspirantes con título de cuarto nivel no deberán tener más de 35 años.

Tener una estatura mínima para mujeres de 1,55 centímetros y en hombres de 1,60 centímetros

Poseer un título profesional mínimo de tercer nivel de grado, reconocidos por el Estado y registrado en Senescyt

Los postulantes con especialidades de Medicina y Odontología deberán presentar el certificado de haber finalizado el año de medicina rural, legalizado por el Ministerio de Salud

Acreditar condiciones médicas, físicas y psicológicas

Aprobar los exámenes académicos

No haber sido dado de baja del servicio activo de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional

No estar o haber estado inmiscuido en procesos judiciales en contra de la institución militar

El postulante o algún familiar hasta el primer grado de consanguinidad no deberá registrar antecedentes penales o estar inmerso en procesos judiciales penales

Contar al menos con un año de experiencia laboral

Profesiones o oficios requeridos

Aspirantes a tropa

Licenciados en Enfermería

Licenciados / Tecnólogos en Emergencias

Paramédicos

Licenciados en Laboratorio Clínico

Fisioterapeutas

Bioquímicos clínico o farmaceútico

Licenciados en Finanzas

Tecnólogos en Administración

Tecnólogos en Música

Oficiales especialistas