Ejército Ecuatoriano abre inscripciones para oficiales especialistas y de tropa

Las inscripciones para ingresar al Ejército Ecuatoriano se deben realizar en la página web. La convocatoria es para 14 especialidades. 

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

26 ago 2025 - 18:47

El Ejército Ecuatoriano abrió las inscripciones para oficiales especialistas y soldados de tropa para el periodo 2025 - 2026. La convocatoria empezó el lunes 25 de agosto.

La postulación se realiza únicamente en línea desde el sitio web del Ejército Ecuatoriano (https://inscripcionessise.ejercito.mil.ec/inscripciones/). En este espacio los aspirantes deberán ingresar sus datos y recibirán un comprobante.

Luego de completar la inscripción, el postulante deberá adjuntar el comprobante en su carpeta virtual que deberá subirse en línea. Los requisitos para oficiales especialistas y de tropa son: 

  • Ser ecuatoriano/a o ser hijo/a de padre o madre ecuatorianoEn este último caso se justificará haber vivido en el Ecuador por un período mínimo de cinco años.  
  • Tener 29 años, 11 meses, 30 días a la fecha de ingreso a la escuela de formación militar si se postula con título de tercer nivel de grado. Los aspirantes con título de cuarto nivel no deberán tener más de 35 años. 
  • Tener una estatura mínima para mujeres de 1,55 centímetros y en hombres de 1,60 centímetros
  • Poseer un título profesional mínimo de tercer nivel de grado, reconocidos por el Estado y registrado en Senescyt 
  • Los postulantes con especialidades de Medicina y Odontología deberán presentar el certificado de haber finalizado el año de medicina rural, legalizado por el Ministerio de Salud
  •  Acreditar condiciones médicas, físicas y psicológicas  
  •  Aprobar los exámenes académicos  
  • No haber sido dado de baja del servicio activo de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional
  •  No estar o haber estado inmiscuido en procesos judiciales en contra de la institución militar
  • El postulante o algún familiar hasta el primer grado de consanguinidad no deberá registrar antecedentes penales o estar inmerso en procesos judiciales penales  
  •  Contar al menos con un año de experiencia laboral  

Profesiones o oficios requeridos

Aspirantes a tropa

  • Licenciados en Enfermería
  • Licenciados / Tecnólogos en Emergencias
  • Paramédicos
  • Licenciados en Laboratorio Clínico
  • Fisioterapeutas
  • Bioquímicos clínico o farmaceútico
  • Licenciados en Finanzas 
  • Tecnólogos en Administración
  • Tecnólogos en Música

Oficiales especialistas

  • Abogados con maestrìa en Derecho Constitucional, Administrativo y Penal. 
  • Ingenieros en Contabilidad y Auditoría
  • Médicos con especialidad en Traumatología, Fisiatría, Psquiatría y Medicina Interna; y con maestría en Medicina Ocupacional, Gerencia Hospitalaria y Auditor Médico. 
  • Odontólogos con especialidad en Endodoncia y maestría en Gerencia Hospitalaria y Auditoría Médica. 
  • Pisocólogos clínicos con maestría en Psicoterapia, Adicciones y Psicología Forense. 

