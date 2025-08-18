El Gobierno despliega 1 750 militares para reforzar seguridad en Guayas, Manta y Santa Rosa

1750 militares recién graduados del Ejército Ecuatoriano fueron desplazados hoy a los sectores de Guayas, Manta y Santa Rosa vía aérea y terrestre desde el aeropuerto de Cotopaxi.

El Gobierno Nacional desplegó un fuerte contingente militar de 1 750 soldados, para reforzar la seguridad en la provincia del Guayas y en las ciudades de Manta y Portoviejo en Manabí, y Santa Rosa en la provincia de El Oro.

Los militares partieron la mañana de este lunes 18 de agosto del 2025, desde el aeropuerto Internacional de Cotopaxi.

El director de la Escuela de Formación de soldados Vencedores del Cenepa, Víctor Hugo Villavicencio, señaló que la semana anterior se graduaron 1 750 soldados, de los cuales 1 600 son de la Escuela de Formación y 150 de la Escuela Militar Personal de Oficiales.

Villavicencio señaló que las tareas que van a cumplir son reforzar a las unidades militares y participar en operaciones masificadas en contra de la delincuencia, la minería ilegal y grupos armados delincuenciales.

Sobre la preparación de los recién graduados el director señaló que están física y mentalmente preparados y en técnicas, tácticas y procedimientos en combate urbano y en operaciones de selva.

La distribución se hizo de 250 por vía aérea y 1 500 por vía terrestre hasta las ciudades de Portoviejo, Manta, Guayaquil y Santa Rosa. Los soldados que van por vía terrestre servirán en las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos, Loja y Carchi.

En las instalaciones del aeropuerto de Cotopaxi se vivieron escenas emotivas donde madres despidieron a sus hijos soldados entre abrazos y sentimientos encontrados por la partida de los militares.