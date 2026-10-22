Embalse de Mazar recupera 98 centímetros tras las lluvias

El embalse de Mazar registró una recuperación de 98 centímetros en 24 horas.

Las lluvias registradas en la cuenca del río Paute dieron un respiro al sistema eléctrico de Ecuador. El embalse de Mazar recuperó 98 centímetros en 24 horas, según los datos de monitoreo del sistema Paute recopilados por la plataforma de Celec Ep Sur.

A las 09:00 de este jueves 22 de octubre de 2026, el reservorio se encontraba a 1,13 metros por encima de la denominada zona de cortes, establecida como referencia en los 2 121 metros sobre el nivel del mar.

¿Por qué aumentó el nivel de Mazar?

El incremento responde a un mayor ingreso de agua respecto de la cantidad descargada por el embalse.

De acuerdo con el monitoreo, el caudal de entrada se situó cerca de 64 metros cúbicos por segundo.

Durante los últimos siete días se acumularon aproximadamente 39,8 milímetros de lluvia en la cuenca, mientras que los pronósticos contemplan nuevas precipitaciones en sectores como El Cajas, Cuenca, Tarqui, Gualaceo y Paute.

Estas lluvias son importantes porque el reservorio recibe aportes de una cuenca hidrográfica de más de 4 300 kilómetros cuadrados, no únicamente del agua que cae sobre la presa.

¿Qué significa esta recuperación para el riesgo de apagones?

El aumento de la cota permite almacenar más agua para la generación del complejo hidroeléctrico Paute Integral, conformado por Mazar, Molino y Sopladora.

Según las estimaciones del modelo independiente Amaru, publicadas el 22 de octubre, existe una probabilidad del 36% de que el embalse vuelva a la zona de cortes durante los próximos 30 días.

El mismo modelo calcula una probabilidad del 1% de que Mazar descienda por debajo de los 2 115 metros en los siguientes nueve días, nivel señalado como límite crítico para su operación.

Estas cifras son proyecciones, no anuncios oficiales de apagones, y pueden cambiar según las lluvias y el manejo del sistema eléctrico.