Emisión de cédulas y pasaportes sin turno se mantiene hasta el 31 de marzo en Ecuador

Las personas pueden acudir a todas las agencias del Registro Civil para obtener su cédula o pasaporte sin un turno previo.

La emisión de pasaportes y cédulas sin turno en el Registro Civil del Ecuador se extenderá hasta el 31 de marzo del 2026. El horario de atención será de 08:00 a 17:00 de lunes a viernes, indicó la entidad este martes 30 de diciembre del 2025.

La decisión responde a los resultados positivos obtenidos en las jornadas de atención sin turno, implementadas desde septiembre pasado, que evidenciaron una numerosa asistencia ciudadana, tiempos de atenciones reducidas y procesos ordenados y eficientes.

La atención de cédulas se realizará en todas las agencias del Registro Civil. Para obtener el documento, el usuario debe llevar el comprobante de pago impreso, la cédula anterior en caso de renovación, o la denuncia, si se trata de pérdida o robo.

El costo del documento de identidad es de cinco dólares por primera vez y 16 dólares por renovación. Las personas con discapacidad igual o superior al 30% están exentas de pago.

En tanto que, para pasaportes estarán habilitadas 27 agencias en 23 provincias; aquí los ciudadanos deben presentar el comprobante de pago, cédula de identidad vigente, pasaporte anterior, si está vigente; en caso de pérdida o robo del documento, el Formulario de Documentos Extraviados del Consejo de la Judicatura.

Los costos del servicio por primera vez y renovación para adultos y menores de edad son de 90 dólares; adultos mayores 45 dólares. Si la persona tiene una discapacidad mayor o igual al 30%, no tiene costo.

Si el pasaporte es para menores de edad, es indispensable la presencia del padre y la madre. En el caso de que los padres residan en Ecuador y uno de ellos no puede asistir, deberá presentar un poder notariado.

En tanto que, si uno de los padres reside en el exterior deberá presentar, un poder consular. El documento debe incluir nombres completos y número de cédula del menor de edad.

Los pagos de ambos servicios se los pueden realizar en la banca interna de las agencias del Registro Civil, banca corresponsal o agencia virtual.

Los grupos de atención prioritaria como niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, recibirán atención preferencial.