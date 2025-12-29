Papa Francisco, Charlie Kirk...; los cuatro hechos que causaron conmoción mundial en el 2025

La muerte del Papa, el asesinato de Kirk, y el ataque a narcolanchas marcaron al mundo en 2025

El año 2025 estuvo marcado por hechos que conmocionaron a la población a nivel mundial; desde la muerte del primer papa latinoamericano Francisco, hasta el impactante asesinato de Charlie Kirk, el activista pro Trump, en un acto público en la Universidad de Utah.

Aquí te mostramos los cuatro hechos que marcaron el 2025 en el mundo:

La muerte del primer papa latinoamericano

El lunes 21 de abril el mundo amanecía conmocionado por la muerte del primer papa latinoamericano en regir la Iglesia de Roma. Jorge Mario Bergoglio, que adoptó su nombre eclesiástico, Francisco, fallecía a los 88 años de edad.

"A las 7:35 de esta mañana (hora local), el Obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Dedicó toda su vida al servicio del Señor y de su Iglesia", así anunció su muerte en un breve comunicado en video el camarlengo del Papa, el cardenal irlandés-estadounidense Kevin Farrell.

El papa Francisco tuvo su última aparición pública la víspera, el Domingo de Resurrección, donde pronunció su último mensaje a los fieles católicos:

Renovemos nuestra esperanza y nuestra confianza en los demás, incluso en quienes son diferentes a nosotros o vienen de tierras lejanas, trayendo costumbres, formas de vida e ideas desconocidas. Porque todos somos hijos de Dios. Papa Francisco

Su muerte se produjo tras un período de mala salud que lo llevó a pasar cinco semanas ingresado en un hospital con una neumonía. Su funeral fue el sábado 26 de abril de 2025, en la capilla de la iglesia Santa Maria della Neve, en Roma, Italia.

Joël Le Scouarnec, el cirujano que abusó a 299 pacientes

El miércoles 28 de mayo un tribunal de justicia en Francia condenaba al "diablo de bata blanca", Joël Le Scouarnec, un excirujano que abusó sexualmente de casi 300 niños y habría sido responsable de la muerte de dos de ellos.

El fallo del juez otorgó la pena máxima solicitada por la fiscalía, 20 años de cárcel, para el hombre de 74 años de edad. Él pederasta podrá solicitar la libertad condicional cuando haya cumplido un tercio de su condena.

El juicio remeció a Francia a solo meses de que se conociera la condena contra Dominique Pelicot, quien fue sentenciado en diciembre de 2024 por violar y drogar a su mujer para que otros 50 hombres la abusaran mientras dormía.

Considerado el mayor juicio de pederastia en la historia del país, durante tres meses el tribunal evaluó las pruebas en contra del exmédico, cuya especialización era la cirugía digestiva y visceral.

Para su condena fueron decisivos los diarios que por años acumuló Le Scouarnec, y que encontró la policía, en los que registró con lujo de detalles lo que le había hecho a cada uno de sus pacientes, además de la incautación de su propiedad más de 300 mil imágenes de explotación sexual infantil y muñecas que utilizaba para sus juegos sexuales.

Charlie Kirk, un asesinato que fracturó a EE.UU.

Cientos de estudiantes y aficionados estaban congregados el 10 de septiembre en el campus de la tranquila universidad de Utah para escuchar a un hombre considerado una estrella de rock en la política conservadora de Estados Unidos, Charlie Kirk.

Mientras se desarrollaba el debate entre Kirk y los estudiantes un certero disparo que atravesó su garganta generó el caos en el recinto universitario mientras la seguridad asistía al hombre de 31 años, y aliado de Trump, para trasladarlo a una casa de salud.

Minutos después el mundo se enteraba que el impacto de bala en el cuello había sido mortal. El mismo presidente Donald Trump condenó el asesinato y prometió encontrar al o los responsables.

Este es un momento oscuro para EE.UU.. Charlie inspiró a millones y esta noche todos quienes lo conocieron y amaron están unidos en la conmoción y el horror. Charlie es un patriota que dedicó su vida a la causa del debate abierto y al país que tanto ama, los Estados Unidos de América Donald Trump, presidente de Estados Unidos

La muerte de Kirk, un defensor del derecho a portar armas y de los valores conservadores, un crítico abierto de los derechos de las personas transgénero y un firme partidario de Donald Trump sacudió a la sociedad que impulsó un nuevo debate sobre las armas en Estados Unidos.

Estados Unidos ataca supuestas narcolanchas en el Caribe

Desde el 2 de septiembre Latinoamérica y el mundo sigue con tensión las acciones de Estados Unidos en el Caribe tras el primer ataque a supuestas narco lanchas que han zarpado desde puertos venezolanos y colombianos cargado de aparentemente con drogas hacia EE.UU..

Las operaciones han dejado 30 botes destruidos en 26 ataques efectuados en aguas internacionales, contra embarcaciones que presuntamente transportaban narcóticos, según ha dicho Washington sin presentar pruebas que respalden estas afirmaciones.

La cifra de personas muertas por estos ataques supera las 105.

El Comando Sur de Estados Unidos ha difundido los videos de los ataques de desde su inicio hasta el último ataque a embarcaciones realizado del jueves 18 de diciembre de la misma manera que lleva haciéndolo durante meses: con un breve video del ataque a las lanchas.

La incursión terrestre llegó este 29 de diciembre a territorio venezolano cuando se confirmó un ataque, con fecha no definida, a un puesto en la costa donde "hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas", señaló Trump.

Estados Unidos mantiene también un enorme despliegue militar en el Caribe, bajo el mando del Comando Sur, con unos 15 000 soldados y el portaaviones Gerald Ford, el mayor del mundo y el más moderno de la flota estadounidense.