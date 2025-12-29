Así funcionará el Metro, Trole y Ecovía en Quito durante el fin de año y el feriado de Año Nuevo

El Municipio de Quito anunció los horarios del Metro, Trole y Ecovía

El Municipio de Quito anunció los horarios de funcionamiento de los sistemas de transporte público Metro, Trole y Ecovía para el 31 de diciembre del 2025 y los primeros cuatro días de enero del 2026. El 1 de enero coincide con el feriado del 2 de enero y el fin de semana del 3 y 4 de enero del 2026.

Según el anuncio del Municipio, el miércoles 31 de diciembre, el Metro operará de 05:30 a 23:00. Los corredores municipales Trole y Ecovía mantendrán el horario habitual de 05:00 a 22:00. En cambio, el servicio de los alimentadores servirán hasta las 22:30.

El Municipio de Quito recomienda a la ciudadanía planificar sus traslados con anticipación y respetar los horarios establecidos para evitar inconvenientes especialmente cerca de las 00:00 del 1 de enero del 2025.

Horarios de atención en el Metro de Quito

Jueves 1 de enero: de 07:00 a 22:00

Viernes 2: de enero: de 07:00 a 22:00

Sábado 3 de enero: de 07:00 a 23:00

Domingo 4 de enero: de 07:00 a 23:00

Horario de atención en el Trolebús, Ecovía

Jueves 1 de enero: de 08:00 a 20:00

Viernes 2 de enero: de 06:00 a 21:00

Sábado 3 de enero: de 06:00 a 21:00

Domingo 4 de enero: de 06:00 a 20:00

Horario de alimentadores