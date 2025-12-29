Así funcionará el Metro, Trole y Ecovía en Quito durante el fin de año y el feriado de Año Nuevo
El Municipio de Quito anunció cómo operará el sistema de transporte público en la ciudad durante el 31 de diciembre y el feriado de Año Nuevo.
El Municipio de Quito anunció los horarios del Metro, Trole y Ecovía
Tomado de redes sociales
Compartir
Actualizada:
29 dic 2025 - 16:20
El Municipio de Quito anunció los horarios de funcionamiento de los sistemas de transporte público Metro, Trole y Ecovía para el 31 de diciembre del 2025 y los primeros cuatro días de enero del 2026. El 1 de enero coincide con el feriado del 2 de enero y el fin de semana del 3 y 4 de enero del 2026.
Según el anuncio del Municipio, el miércoles 31 de diciembre, el Metro operará de 05:30 a 23:00. Los corredores municipales Trole y Ecovía mantendrán el horario habitual de 05:00 a 22:00. En cambio, el servicio de los alimentadores servirán hasta las 22:30.
El Municipio de Quito recomienda a la ciudadanía planificar sus traslados con anticipación y respetar los horarios establecidos para evitar inconvenientes especialmente cerca de las 00:00 del 1 de enero del 2025.
Horarios de atención en el Metro de Quito
- Jueves 1 de enero: de 07:00 a 22:00
- Viernes 2: de enero: de 07:00 a 22:00
- Sábado 3 de enero: de 07:00 a 23:00
- Domingo 4 de enero: de 07:00 a 23:00
Horario de atención en el Trolebús, Ecovía
- Jueves 1 de enero: de 08:00 a 20:00
- Viernes 2 de enero: de 06:00 a 21:00
- Sábado 3 de enero: de 06:00 a 21:00
- Domingo 4 de enero: de 06:00 a 20:00
Horario de alimentadores
- Jueves 1 de enero: de 08h00 a 20h30
- Viernes 2 de enero: de 06h00 a 21h30
- Sábado 3 de enero: de 06h00 a 21h30
- Domingo 4 de enero: de 06h00 a 20h30
Compartir