La nueva exoneración 2x2 para paquetes se aplica desde este miércoles 20 de agosto

A través de un comunicado, la Empresa Pública de Servicios Postales del Ecuador informó que desde este miércoles 20 de agosto de 2025 entrará en vigencia la nueva exoneración solo para paquetes de hasta dos kilogramos y con un valor de hasta 2 dólares. Esto en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 82.

Según el comunicado, los Servicios Postales del Ecuador, junto al Servicio Nacional de Aduanas (Senae) y el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (Mintel) coordinaron acciones para implementar medidas para garantizar el cumplimiento de la disposición gubernamental.

Es decir, los paquetes que superen los límites establecidos en la categoría 2x2 desde ahora deberán ser declarados y cumplir con el pago de los tributos correspondientes. En caso de superar esos límites, los envíos deberán ser declarados ante la aduana y cumplir con el pago, de acuerdo con la normativa.

El Gobierno informó que esta regulación busca evitar distorsiones en el comercio, ya que el modelo de importaciones pequeñas creció un 392 % en los últimos cuatro años, al pasar de 102,7 millones en 2020 a USD 502 millones en 2024.

El Senae aclaró que la modalidad 4x4 no ha cambiado y sigue en vigencia, tal como fue determinado por el Comité de Comercio Exterior en junio pasado. Es decir vigencia del régimen conocido como courier 4x4 funciona normalmente. Este permite importar paquetes de hasta 4 kilogramos y 400 dólares pagando un arancel único de 20 dólares.