Gobierno propone extender compensaciones al transporte, segun la Fenacotip

Dirigentes de las operadoras de transporte de Quito, solicitan un subsidio ante la crisis del sector

El Ministerio de Infraestructura y Transporte planteó extender por dos meses adicionales las compensaciones económicas dirigidas al transporte público de pasajeros interprovincial e intraprovincial.

La propuesta fue dada a conocer por Miguel Bonilla, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip), durante una rueda de prensa este miércoles 6 de mayo de 2026.

Compensaciones por finalizar

El sector expuso su situación económica ante la finalización de las compensaciones vigentes, previstas hasta el 15 de mayo.

Estas medidas fueron implementadas el mes de septiembre del 2025 tras la eliminación del subsidio al diésel por parte del gobierno de Daniel Noboa.

Medida temporal en discusión

Según se informó, la extensión del apoyo económico busca mantener operativas a las unidades mientras se evalúan otras medidas para el sector.

El dirigente señaló que el valor de la compensación todavía no ha sido establecido y continúa en análisis junto con las autoridades.

Hasta este mes el subsidio se estableció entre USD 400 y USD 550 por tipo de trasnportista.

Las conversaciones entre el Ejecutivo y el gremio siguen en curso para definir los detalles de la posible extensión.