Transportistas levantan medida de suspensión del servicio en Quito

El servicio de transporte urbano se desarrollará con normalidad en Quito desde el miércoles 6 de mayo.

El sistema de transporte urbano, inter e intracantonal, operará con normalidad en Quito desde el miércoles 6 de mayo del 2026, según lo anunció Jorge Yánez, dirigente de los transportistas este martes.

La decisión se tomó tras un acuerdo al que se llegó con el Municipio de Quito luego de una reunión mantenida en horas de la tarde.