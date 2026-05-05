Estas son las 5 infracciones más frecuentes por las que se sanciona a buses en Quito

3 121 buses han sido sancionados por la AMT en lo que va del año

3 121 buses han sido sancionados por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), entre el 1 de enero y el 5 de mayo de 2026, por cometer diversas infracciones.

En la capital operan aproximadamente 3 000 unidades de transporte público. “Esto significa que, por lo menos, cada bus ha recibido una citación”, señaló Washington Martínez, director General de la AMT.

Según datos de la AMT, las sanciones más frecuentes son:

Circular con las puertas abiertas

No utilizar el cinturón de seguridad

Dejar o recoger pasajeros en lugares no permitidos

Desobedecer las órdenes de los agentes de tránsito o las señales de tránsito .

. Invadir carriles exclusivos destinados al transporte rápido

La AMT informó que, en lo que va de 2026, ha fortalecido los controles al transporte público en la ciudad. Martínez explicó que este año se modificó la estrategia de control, dejando de centrarse únicamente en los conductores de buses.

“El año pasado fuimos contra el conductor del bus; este año hemos ido contra la operadora, porque vimos que los conductores siguen pasándose el semáforo en rojo, siguen andando con la puerta abierta y continúa la guerra del centavo”, señaló.

En este sentido, se han iniciado seis procesos administrativos contra operadoras por distintas irregularidades, lo que podría derivar en sanciones más severas.

“Al sancionar a la operadora, pueden perder su frecuencia o incluso su permiso de operación. Ese es el nivel de responsabilidad que estamos exigiendo”, añadió.

En cuanto a sanciones acumuladas, estas alcanzan aproximadamente 500 000 dólares.

Sanciones por disminución de frecuencias

57 de 64 operadoras de transporte público enfrentarán procesos sancionatorios por incumplir el servicio en Quito, este martes 5 de mayo de 2026.

Quito amaneció sin buses este martes, debido a la medida de "racionalización" anunciada por los transportistas de la ciudad. Esta decisión fue tomada por el gremio tras la eliminación del subsidio al diésel y el fin de las compensaciones estatales.

Las unidades comenzaron a operar en la ciudad recién a las 08:00, lo que provocó caos en Quito, pues las personas no pudieron trasladarse a sus lugares de estudio o trabajo.

Ante lo ocurrido se ejecutaron operativos de fiscalización en terminales y puntos de despacho de Quitumbe, El Labrador y La Ofelia para verificar la prestación del servicio de transporte público.

Como resultado, la Secretaría de Movilidad evidenció un alto nivel de incumplimiento por parte de las operadoras: de 64 evaluadas, solo siete mantuvieron operación activa, mientras que 57 no registraron servicio efectivo durante el periodo de control.