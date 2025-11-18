Familiares de los fallecidos en el siniestro de Simiátug despiden a víctimas en sepelios masivos

Escenas de llanto y dolor se vivieron este martes 18 de noviembre del 2025 en los primeros sepelios de las 23 víctimas del siniestro de tránsito ocurrido el domingo 16 de noviembre en la vía Ambato - Simiátug. Comunidades aledañas a Simiátug comenzaron a enterrar los cuerpos de las víctimas.

Está previsto que este miércoles 19 de noviembre del 2025 se realice una misa campal en la parroquia de Santa Rosa, cerca de Ambato, y luego el entierro de ocho fallecidos. Familias enteras, amigos y dirigentes comunitarios acompañan en las despedidas masivas de las víctimas.

Jaime Pastuña, sacerdote de la parroquia de Simiátug, asumió la coordinación de los sepelios y ha sido quien ayudó a encaminar las ayudas solidarias para los dolientes y los heridos que aún siguen en los hospitales. Para esto se habilitaron dos números de cuentas bancarias para quienes deseen colaborar.

La primera es una cuenta de ahorros del banco Pichincha número 2212477924 a nombre de Jaime Pastuña y la otra también del banco Pichincha número 2206539086 a nombre de José Paulino Asas.

El apoyo de las Prefecturas de Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar ha sido fundamental para que se pueda contar con los cofres para los fallecidos. Con apoyo de empresas privadas, dirigentes comunitarios y familias solidarias se ha podido conseguir café y pan para entregar en los velorios.

Hospital de Ambato confirmó la atención a 68 personas

Según el Hospital General Docente Ambato el día de la tragedia se atendió a 68 personas que llegaron a esta casa de salud. Según el protocolo seguido, nueve personas murieron y sus cuerpos fueron trasladados al Centro Forense.

Al Centro Forense también fueron ingresados otros 13 cadáveres de los pasajeros que murieron en el lugar de los hechos, haciendo un total de 22 fallecidos. Entre los heridos, ocho ya recibieron el alta mientras 51 personas permanecen internadas con pronósticos reservados.

Según las autoridades, otra mujer, de 30 años, está asilada en el Hospital Municipal Nuestra Señora de La Merced. Todavía no están contabilizados los heridos que fueron trasladados a Guaranda y casas de salud privadas de Ambato.

Agentes de Fiscalía y de la Policía Nacional están recopilando información. Según los informes médico la unidad Ambateñita accidentadas trasladaba cerca de 80 pasajeros. El conductor y dueño del bus está entre los fallecidos. También su esposa y uno de sus hijos.

Cristina Sánchez, gerente de la cooperativa Ambateñita, emitió un pronunciamiento y ha aportado detalles. Ella detalló que el bus salió desde el terminal en la frecuencia de las 10:00 que cubría la ruta Ambato - Siamiatug. “Sin ánimo de justificar, pero nosotros no podemos negar el servicio, y por votaciones hubo bastante demanda de movilización”, explicó.

Los dirigentes de la cooperativa intentaron ayudar a las víctimas entregando los féretros para los fallecidos. Sin embargo, dirigentes de las comunidades se opusieron a esta ayuda aduciendo que “querían negociar y nosotros solo queríamos ayudar”. Esta negativa hizo que los familiares de las víctimas también rechazaran este ofrecimiento.

Sin embargo, la Gerenta fue enfática en manifestar estar abiertos al diálogo con los familiares de las víctimas y colaborar con lo que se requiera a quienes lo necesiten. “Vamos a esperar a que las cosas se calmen un poco, nosotros nos solidarizamos con los afectados, entendemos la situación por la que están pasando, pues Ángel Medardo Ayme Chimborazo, quien era el conductor, también era nuestro socio y murió junto a su esposa y su hijo”, confirmó.

Según las primeras investigaciones y versiones de testigos una de las supuestas causas sería que un motorizado invadió el carril del bus, haciendo que el conductor, por evitar el impacto, se saliera de la vía y cayera al barranco.

Según Sánchez, el motociclista también habría resultado herido en medio del accidente. La representante aseguró que están a la espera de los peritajes realizados por la Policía Nacional, para tener más detalles del siniestro.