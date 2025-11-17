Dolor y lágrimas en la entrega de los 22 cuerpos en Ambato por la tragedia vial del bus en Simiátug

En el Hospital General Docente y en el Centro Forense de Ambato se vivieron escenas de dolor este lunes 17 de noviembre del 2025. Decenas de familiares de las 22 víctimas y de los heridos en el siniestro vial ocurrido el domingo 16 de noviembre del 2025, en la vía Guaranda – Ambato, a la altura de la parroquia Simiátug.

Escenas desgarradoras se vivieron al comenzar la entrega de los cuerpos en el Centro Forense pasado el mediodía de este lunes. El proceso para retirar los cadáveres fue demorado por la falta de personal en el lugar.

Los familiares reclamaron porque desde el domingo no han tenido apoyo de las autoridades. El traslado de los cuerpos desde el sitio del siniestro hasta la morgue de los hospitales y del Centro Forense se realizó en un camión.

Las ocho ambulancias que apoyaron en la tragedia resultaron insuficientes. Los comuneros de Simiátug apoyaron en las tareas de recuperación de los cuerpos desde el bus de la cooperativa Ambateñita que se volcó y rodó 150 metros a un precipicio de difícil acceso.

Por la magnitud de la tragedia varias autoridades se reunieron desde la noche del domingo. Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, Manuel Caizabanda, prefecto de Tungurahua; Aníbal Coronel, prefecto de Bolívar; y Diana Caiza, alcaldesa de Ambato instalaron una mesa técnica para evaluar la situación.

Allí se pudo comenzar a coordinar acciones. Desde el Hospital se presentó el reporte del estado de salud de los heridos y se pudo coordinar la entrega de los cuerpos de los fallecidos.

Hasta el momento la lista de los 22 fallecidos es la siguiente: