Calle de París es rebautizada en honor a Willian Pacho

Una calle fue bautizada temporalmente con el nombre del ecuatoriano Willian Pacho.

El histórico título de la UEFA Champions League conseguido por el Paris Saint-Germain sigue generando homenajes en Francia. Uno de los más llamativos tiene como protagonista al ecuatoriano Willian Pacho.

El colectivo artístico The True Fame renombró temporalmente 14 calles de París para rendir tributo a los futbolistas que formaron parte del plantel campeón de Europa. La iniciativa, denominada "Las Calles de la Victoria", se viralizó en redes sociales tras la colocación de placas con los nombres de las figuras del PSG.

Entre ellas destaca la transformación de la tradicional Rue Pache, ubicada en el distrito 11 de la capital francesa, que pasó a llamarse simbólicamente "Rue Pacho" en honor al defensor ecuatoriano.

La placa artística instalada en la calle hace referencia al aporte del zaguero tricolor en la histórica campaña que permitió al club parisino conquistar su segunda Champions League consecutiva.

Pacho se convirtió en una de las piezas clave de la defensa del PSG durante la temporada y su desempeño ha sido ampliamente reconocido por aficionados y medios europeos.

Las imágenes de la "Rue Pacho" rápidamente se difundieron en redes sociales, donde miles de ecuatorianos celebraron el reconocimiento al futbolista nacido en Quinindé, provincia de Esmeraldas.

La iniciativa también incluyó homenajes a otras figuras del club francés, convirtiendo temporalmente varias calles parisinas en un recorrido simbólico por los nombres de los protagonistas del título europeo.