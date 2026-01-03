Fuerte congestión vehicular en distintas vías de Ecuador por regreso de turistas tras feriado

Se reporta fuerte congestión vehicular en la vía a la Costa la noche de este sábado 3 de enero del 2026.

Un día antes de que finalice el feriado de cuatro días en Ecuador por Año Nuevo, los turistas reportan fuerte congestión vehicular en distintos puntos del país la noche de este sábado 3 de enero del 2026.

El Servicio Integrado de Emergencia ECU 911 indicó que hay alto flujo vehicular en la vía a la Costa, que conecta las provincias de Guayas y Santa Elena.

Según el organismo, el tráfico es desde la Comuna San Pablo en Santa Elena hasta Guayaquil, debido al retorno de turistas hacia el puerto principal.

Operación especial en el peaje de Chongón

Ante el incremento del tránsito, el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) indicó que para el domingo 4 de enero, último día del feriado, se habilitarán más cabinas en el Peaje de Chongón, para reducir los tiempos de espera.

En el sentido Santa Elena–Guayaquil estarán habilitadas nueve cabinas del peaje de las afueras de la ciudad, mientras que en el tramo Guayaquil–Santa Elena operarán cuatro cabinas, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y evitar mayores congestiones.

Tráfico pesado en el retorno a Quito

Usuarios en redes sociales indicaron que en el retorno a Quito, desde distintos puntos, también se registra fuerte carga vehicular. El tráfico es principalmente en la vía Alóag - Santo Domingo, en la Panamericana Sur, a la altura de Machachi y por el norte en la zona de Guayllabamba.

En la vía Alóag Santo Domingo, que conecta la Costa con la Sierra, se registraron largas filas de vehículos durante la tarde noche.