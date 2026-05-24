Rescatan a cuatro personas extraviadas cerca de un río en Chimborazo

Las personas rescatadas en Penipe no presentaban afectaciones de salud.

La tarde del domingo 24 de mayo de 2026, cerca de las 14:30, un ciudadano reportó que se encontraba extraviado junto a otras tres personas mientras recorrían una ruta por el filo del río Chambo, en Chimborazo.

De acuerdo con la información, como parte de las acciones de búsqueda, se empleó la herramienta tecnológica Mobile Locator, que permitió determinar las coordenadas aproximadas de los ciudadanos.

La alerta fue emitida al ECU 911, que coordinó la atención con unidades de Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos para acudir al rescate de los ciudadanos.

Las personas rescatadas no presentaban problemas de salud

"Se estableció que las personas se encontraban en el sector de Nabuzo, perteneciente al cantón Penipe, lo que facilitó la movilización de los equipos de respuesta hacia la zona", indicó el ECU 911 en un comunicado.

Según las autoridades, las cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, fueron localizadas en las playas de Pusuca, sector Nabuzo.

Tras ser rescatadas, fueron trasladadas hasta Penipe, encontrándose en buenas condiciones de salud.