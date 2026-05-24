¿Quién es la mujer con vestido de la bandera de Ecuador en el Informe a la Nación?

Una mujer vestida de bandera del Ecuador se viralizó en redes sociales, durante el Informe a la Nación

Una mujer se hizo viral en redes sociales, este 24 de mayo, tras llegar a la Asamblea Nacional para el Informe a la Nación.

La razón fue su singular vestimenta, un traje ceñido e inspirado en la bandera de Ecuador, con el Escudo Nacional en el pecho y la leyenda "República del Ecuador" en la cintura.

Se trata de Gloria Barros, una activista representante de los ecuatorianos en el exterior.

La mujer no pasó desapercibida en la Asamblea

"Este día he venido en representación de los migrantes de Estados Unidos y Canadá (...) estoy aquí para hacer lucha y decir ecuatorianos podemos volver a una patria linda y soberana", dijo.

Al consultarle su llamativa vestimenta aseguró que "las mujeres tenemos secretos" y que el diseño del 'outfit' se lo guarda para ella.

La mujer no pasó desapercibida y captó la atención de autoridades y periodistas que no dudaron en entrevistarla para conocer detalles de su 'look'.