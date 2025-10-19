Gobierno de Ecuador pone fin al diálogo con movimiento indígena por falta de 'condiciones'

El Gobierno advirtió que actuará con firmeza ante el incumplimiento de acuerdos por el paro de la Conaie

El Gobierno de Daniel Noboa informó, este domingo 19 de octubre del 2025, que no continuará el diálogo con el movimiento indígena y organizaciones sociales porque no existen las condiciones necesarias.

A través de un comunicado, el Ejecutivo señaló que "no cederá ante imposiciones que rompen la palabra de lo acordado previamente". Además afirmó que existen pretensiones de imposiciones "establecidas por ciertos sectores de organismos y movimientos indígenas".

"Estas exigencias alteran los términos previamente acordados, cambian los actores que intervenían en el diálogo y vulneran los compromisos construidos con responsabilidad y buena fe en anteriores encuentros", agregó el Gobierno en el documento.

También detalló que las vías no han sido despejadas, que los manifestantes no se han retirado y que se mantienen acciones violentas en el país. "No se ha cumplido lo acordado", ratificó.

"El Gobierno no aceptará presiones, ni chantajes; actuará con firmeza, dentro del marco de la ley, para garantizar los derechos de la mayoría de ecuatorianos que quieren vivir en paz", advirtió a los manifestantes.