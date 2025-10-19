Fuertes enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden en San Miguel del Común

Fuertes enfrentamientos entre manifestantes, la Policía y el Ejército en el sector de San Miguel del Común, en la Panamericana Norte. Fotos:API /Rolando Enríquez

Fuertes enfrentamientos se registraron, este domingo 19 de octubre del 2025, entre manifestantes, la Policía Nacional y el Ejército en el sector de San Miguel del Común, ubicado en la Panamericana Norte de Quito.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraron escenas de tensión y enfrentamientos directos entre los manifestantes y los uniformados.

Los protestantes colocaron obstáculos, escombros, barricadas y quemaron llantas para bloquear vías. Mientras tanto, los uniformados utilizaron bombas lacrimógenas para dispersarlos

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), a través de un comunicado, denunció una fuerte presencia policial y militar en las comunas de San Miguel del Común, Santa Anita y del Pueblo Kitu Kara, y acusó a las fuerzas del orden de ejercer “represión” en contra de las comunidades.

En redes también circula un video en el que se ve que un grupo de policías ingresa de forma violenta a una casa en la comuna de Santa Anita para sacar a la fuerza a un hombre de una vivienda.

En las imágenes se ve que un policía patea la puerta para ingresar y retiene al hombre, con la ayuda de otros dos uniformados. Luego, lo sacan de la casa, lo tumban al piso y comienzan a patearlo.

Mientras tanto, la hermana de aquel hombre comienza a suplicar a los policías que no lo golpeen. ‘No le hagan daño, por favor, no hace nada. No le goleen por favor, hay niños presentes’, grita la mujer.

En 26 días de paro, la Policía detuvo a 137 personas

Las protestas y enfrentamientos se han registrado durante 28 días del paro convocado por la Conaie. Las protestas son en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel decretada por el Gobierno Nacional.

Desde las 07:10, ECU 911 reportó incidentes en San Miguel del Común, pues un grupo de manifestantes bloqueó la Panamericana Norte, en sentido Quito–Guayllabamba. Colocando escombros y neumáticos encendidos para impedir el paso vehicular.

A las 12:26, la Policía Nacional informó que la vía fue habilitada al tránsito, luego de que los uniformados lograran retirar los obstáculos y controlar el área.

“En el sector de San Miguel del Común, la Policía habilitó la vía para garantizar la libre circulación vehicular”, señaló la institución en su reporte oficial.