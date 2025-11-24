'Gracias, mamá, por enseñarme a ser valiente'; Carlos Luis Andrade se despide de su madre

"Se fue mi madre y aunque hoy mi corazón está roto, también está agradecido". Con estas palabras Carlos Luis Andrade, presentador y participante de MasterChef Celebrity Ecuador, confirmó el fallecimiento de su madre este lunes 24 de noviembre del 2025.

A través de un emotivo mensaje publicado en redes sociales, Carlos Luis Andrade se despidió de ella y agradeció por sus enseñanzas. La publicación estuvo acompañada de un imagen del presentador realizando una video llamada con su mamá.

"Gracias, mamá, por darme la vida, por enseñarme a ser valiente, por hacerme sentir capaz incluso cuando yo dudaba. Todo lo que soy te lo debo a ti", señaló.

En el texto confirmó que está afectado y que continuará su vida honrándola todos los días, viviendo con el amor que le enseñó y llevando su luz en cada paso. "Descansa en paz, madre mía. Te amo para siempre", concluyó su mensaje.

Gabriela Díaz, esposa de Carlos Luis Andrade, también dedicó una publicación a su suegra. Compartió varias fotografías de su familia y dedicó un conmovedor mensaje.

"Dios me premió con la suegra más bondadosa del mundo (...) Una mujer noble, bondadosa pero aguerrida … alguien que me enseñó el valor de la perseverancia y de la igualdad!", escribió la presentadora de televisión.

Además, Gabriela contó un poco de la historia de su suegra. Recordó que era chilena y había huído de la dictadura militar, pero al llegar a Ecuador se enamoró de su esposo manaba con quien formó una familia.

"Descansa en Paz ! Disfruta de tus nietas allá en el cielo ellas deben estar feliz de tenerte cerca… Descansa ahora, lo hiciste todo! Yo, Cuidaré de los tuyos!", señaló.