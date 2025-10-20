¡GRAN ESTRENO!; MasterChef Celebrity Ecuador vuelve con su temporada tres a Teleamazonas

Los 23 participantes que estarán en las cocinas de MasterChef Celebity Ecuador tercera temporada.

Regresa el programa de cocina más famoso del Ecuador, solo por Teleamazonas. El gran estreno de MasterChef Celebrity, tercera temporada, será el martes 18 de noviembre del 2025, a las 21:00.

Para esta temporada, 23 celebridades buscarán convertirse en el mejor cocinero del Ecuador. El grupo de participantes está integrado por reconocidas personalidades, desde reinas de belleza hasta músicos, artistas y creadores de contenido. La combinación de talento y carisma promete diversión y entretenimiento para la familia ecuatoriana.

Los celebrities que competirán en MasterChef son: Sebastián Guayasamín, corredor de Rally; Ana Paula, actriz, cantante y bailarina. A ellos se suman las actrices Monserrath Astudillo, Giovanna Andrade y Erika Russo.

También son parte de las cocinas el exfutbolista Frickson Erazo; Beber Espinoza, boxeador; Hugo Quintana, periodista deportivo; los músicos Bastian Napolitano, Fer Guevara, Blanko y Riccardo Perotti; los creadores de contenido Jose Luis Cañizares 'El Jose', Josh Paredes, Jorge Campozano, Andrea Suzuki y Nexar Gómez.

Desde el mundo de la moda y la belleza también estarán Nicole Pinilla, Sonia Luna, Karime Borja y la Miss Ecuador 2024, Mara Topic. Además, el presentador y coach Carlos Luis Andrade 'El Manaba'.

La presentadora de la tercera temporada será Virginia Limongi, Miss Ecuador 2018. Y los jueces encargados de valorar la sazón de los celebrities serán Jorge Rausch, Carolina Sánchez e Irene González.

¡No te puedes perder el gran estreno, el martes 18 de noviembre, a las 21:00, por Teleamazonas!