Feria Nuevo Empleo 2025 que se realiza en Guayaquil ofrece 1 500 vacantes en más de 50 empresas

La 'Feria Nuevo Empleo 2025' se abrió este miércoles 20 de agosto del 2025 en Guayaquil. En este evento se oferta 1 500 plazas laborales por unas 50 empresas. En este primer día cientos de jóvenes llegaron a la feria en el Instituto Tecnológico Bolivariano (ITB), al norte de Guayaquil, y buscar una oportunidad laboral.

Según la organizacion en esta feria se ofertan plazas laborales solo en Guayaquil. La jornada está previsto que sea este miércoles 20 y el jueves 21 de agosto de 2025, en horario de 09:00 a 16:00.

El evento se lleva a cabo en el ITB, campus Atarazana, ubicado en la Av. Pedro Menéndez Gilbert y Callejón 12. “No faltes, tu próximo empleo puede estar aquí”, destaca el Ministerio de Trabajo en la promoción de la feria.

La ministra Ivonne Núñez, quien participó en el inicio de la feria, anunció que se también se organizará en Cuenca y Machala otra feria en los próximos días de agosto, pero sin precisar fechas.

La ministra Núñez también resaltó la implementación de la política conocida como 'Ruta de la Empleabilidad', que consiste en la firma directa con empresas. Sobre este mecanismo, explicó que ya se ha suscrito con 55 compañías en ocho provincias del país, lo que ha permitido la apertura de nuevos puestos de trabajo.