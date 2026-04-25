Guayaquil: Motociclista muere tras impacto contra barandas del puente de la Unidad Nacional
El accidente sucedió cerca de las 2:00
Un conductor de moto falleció tras impacto
Imagen referencial
Compartir
Fecha de publicación
25 abr 2026 - 13:18
La madrugada del viernes 25 de abril de 2026, un motociclista murió en el puente de la Unidad Nacional, en Guayaquil.
El hecho sucedió cerca de las 2:00, cuando el conductor perdió su carril y se estrelló contra las barandas de la estructura.
Las investigaciones del hecho continúan
Las autoridades indicaron que las circunstancias exactas del accidente aún están en investigación.
Gracias a los documentos de identidad que portaba, la víctima fue identificada como Luis C., de 32 años de edad.
Compartir