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Ecuador

Guayaquil: Motociclista muere tras impacto contra barandas del puente de la Unidad Nacional

El accidente sucedió cerca de las 2:00

Un conductor de moto falleció tras impacto

Imagen referencial

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

25 abr 2026 - 13:18

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La madrugada del viernes 25 de abril de 2026, un motociclista murió en el puente de la Unidad Nacional, en Guayaquil. 

El hecho sucedió cerca de las 2:00, cuando el conductor perdió su carril y se estrelló contra las barandas de la estructura. 

Las investigaciones del hecho continúan

Las autoridades indicaron que las circunstancias exactas del accidente aún están en investigación. 

Gracias a los documentos de identidad que portaba, la víctima fue identificada como Luis C., de 32 años de edad. 

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