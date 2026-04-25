Guayaquil: Motociclista muere tras impacto contra barandas del puente de la Unidad Nacional

La madrugada del viernes 25 de abril de 2026, un motociclista murió en el puente de la Unidad Nacional, en Guayaquil.

El hecho sucedió cerca de las 2:00, cuando el conductor perdió su carril y se estrelló contra las barandas de la estructura.

Las investigaciones del hecho continúan

Las autoridades indicaron que las circunstancias exactas del accidente aún están en investigación.

Gracias a los documentos de identidad que portaba, la víctima fue identificada como Luis C., de 32 años de edad.