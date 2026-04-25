Guayaquil: Nuevo ataque armado deja dos muertos, entre ellos un menor
La balacera registró además varias personas heridas.
Guayaquil registró un nuevo ataque armado..
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Fecha de publicación
25 abr 2026 - 11:32
La noche del viernes 24 de abril de 2026, Guayaquil registró un nuevo hecho violento.
Sucedió en el sur de la ciudad, cerca de las 22:40, en la cooperativa Dios da para Todos.
Un menor fue asesinado
Moradores del sector se alertaron tras escuchar múltiples disparos. Según sus versiones, los atacantes se movilizaron en un auto y en una moto.
Entre las víctimas mortales se identificó a un menor de 17 años y un adulto de 46.
De acuerdo con información policial, otras personas resultaron heridas debido a la balacera.
Las autoridades investigan el hecho para determinar las causas y los responsables.
Durante el primer trimestre de 2026, Guayaquil, junto con Samborondón y Durán (Zona 8), registró un total de 684 asesinatos.
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