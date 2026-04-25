Guayaquil: Nuevo ataque armado deja dos muertos, entre ellos un menor

La noche del viernes 24 de abril de 2026, Guayaquil registró un nuevo hecho violento.

Sucedió en el sur de la ciudad, cerca de las 22:40, en la cooperativa Dios da para Todos.

Un menor fue asesinado

Moradores del sector se alertaron tras escuchar múltiples disparos. Según sus versiones, los atacantes se movilizaron en un auto y en una moto.

Entre las víctimas mortales se identificó a un menor de 17 años y un adulto de 46.

De acuerdo con información policial, otras personas resultaron heridas debido a la balacera.

Las autoridades investigan el hecho para determinar las causas y los responsables.

Durante el primer trimestre de 2026, Guayaquil, junto con Samborondón y Durán (Zona 8), registró un total de 684 asesinatos.