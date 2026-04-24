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Seguridad

Nuevo sicariato en Guayaquil deja dos muertos este viernes 24 de abril

El atentado se registró al norte de la ciudad. 

Nuevo caso de sicariato en Guayaquil

Internet

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

24 abr 2026 - 20:38

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La tarde del 24 de abril de 2026, Guayaquil registró un nuevo ataque armado, dejando un saldo de dos muertos.

El hecho se registró en la avenida Casuarina, al noroeste de Guayaquil. Las víctimas se trasladaban en una motocicleta. 

Atacantes se movilizan en motocicleta 

Las autoridades identificaron a las víctimas como Gustavo M., de 64 años, y Jostin R., de 23 años.

Según testigos del hecho el ataque provino de otros hombres que también se movilizaban en motocicleta.

Autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas y los responsables del hecho violento

De acuerdo con la información emitida por el Ministerio del Interior, en el primer trimestre de 2026 Ecuador registró 2 086 muertes violentas.

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