Hallan sin vida a un pescador tras naufragio del barco Doménica L en Santa Elena

La Armada del Ecuador recuperó el cuerpo de un pescador a 20 millas náuticas de Anconcito, en Santa Elena.

La Armada del Ecuador recuperó el cuerpo de uno de los pescadores desaparecidos tras el naufragio del barco Doménica L, ocurrido el viernes 16 de octubre de 2026 frente a las costas de Santa Elena.

El hallazgo se produjo el sábado 17 de octubre, a 20 millas náuticas al oeste de Anconcito, durante las operaciones de búsqueda y rescate.

El fallecido fue identificado como Gabriel Gonzalo Cedeño Ostaiza, oriundo de Manta, en la provincia de Manabí.

Seis sobrevivientes y 13 desaparecidos

El barco pesquero había zarpado desde Posorja, en Guayas, con 20 tripulantes a bordo. Tras el naufragio, la Armada logró rescatar con vida a seis personas.

Inicialmente se reportaron. Sin embargo, después de la recuperación del cuerpo de Cedeño, 13 pescadores continúan sin ser localizados, según la información difundida hasta este lunes 19 de octubre.

Los seis sobrevivientes fueron trasladados a Salinas y recibieron atención médica en el Hospital de Ancón.

Armada intensifica la búsqueda en altamar

Para localizar a los tripulantes desaparecidos, la Armada desplegó cuatro unidades navales y dos aeronaves, que han cubierto aproximadamente 3 500 kilómetros cuadrados de superficie marítima.

Las operaciones incluyen herramientas para calcular la deriva marítima y determinar las zonas donde existe mayor probabilidad de encontrar a los pescadores.

Además, familiares de los desaparecidos participaron en una de las unidades navales para conocer las labores de búsqueda. Las autoridades mantienen activo el operativo mientras se investigan las circunstancias del naufragio.