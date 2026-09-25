Familia del buzo Geovanny Rivera financia búsquedas sin respuestas de las autoridades. Se cumple más de un mes de su desaprición.

La familia del cabo primero y buzo de la Armada, Geovanny Rivera Muñoz, ejecutó por sus propios medios un nuevo despliegue de búsqueda en altamar y en las inmediaciones de la plataforma Amistad.

Sin embargo, su allegado indicó a Teleamazonas.com que sin obtener resultados sobre el desfile del militar de 35 años.

Pese a haber acumulado nuevo material y registros de sus recorridos marítimos, los allegados del uniformado denuncian que la Fiscalía General del Estado y la Dinased no muestran avances en las diligencias.

Geovanny Rivera es buzo de la Armada y el 19 de agosto fua a realizar trabajos en la plataforma Amistad. Cortesía

Falta de respuestas de las empresas

A la falta de patrullajes e investigaciones por parte de los organismos del Estado se suma el silencio de los sectores privados.

Según la familia de Rivera, estarían involucrados en las maniobras que realizaba el buzo antes de su desaparición.

Logística propia financiada por la familia

Sin apoyo de las autoridades ni de las empresas privadas contratistas, los hermanos del militar continúan costeando los gastos de embarcaciones.

En lo que mas han gastado es en combustible para sostener los patrullajes en las costas de El Oro y sectores aledaños.

La familia reitera su llamado a las autoridades judiciales y de defensa para que no se abandone la causa y se exijan respuestas a la compañía responsable de los trabajos de inmersión en la plataforma Amistad.