Otro herido por las protestas en Ecuador perdió su ojo derecho por un disparo con bala de goma

Los disturbios y enfrentamientos en las protestas que se vive en Ecuador continúan dejando heridos entre los protestantes y entre los uniformados, tanto de la Policía como del Ejército. Este martes 21 de octubre se confirmó que uno de los heridos de los protestantes perdió su ojo derecho.

El percance ocurrió en las protestas del domingo 19 de octubre, en el sector El Tablón, en la comuna San Miguel del Común. Roberto Samuezo, de 50 años, resultó herido. Un video del supuesto hecho muestra un disparo de la Policía y el impacto de una bala de goma en su ojo derecho.

El testimonio de Samuezo fue publicado en las redes sociales de la periodista Karol Noroña. Allí se detalla que a pesar del esfuerzo médico del personal médico del Hospital Carlos Andrade Marín, en Quito no fue posible salvar su ojo.

"Yo no me estaba manifestando. Les dije a los policías que por favor ya no disparen, ni lancen bombas porque nos estaban llegando. Uno me dijo: 'no sé, el encargado toma las decisiones'. Vi que le dispararon a un vecino. Yo ya me estaba yendo cuando uno me disparó de frente", dice y se publica adjunto un video.

En su testimonio revela que él no vive en la zona donde ocurrió el hecho. Sin embargo, estaba en el lugar al momento que la Policía intervino en el lugar.