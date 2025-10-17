Policía Nacional de Ecuador registra 137 detenidos durante 26 días de paro de la Conaie

La Policía Nacional reportó 137 detenidos en los 26 días de paro de la Conaie.

La Policía Nacional reportó este viernes 17 de octubre de 2025 que 137 personas han sido detenidas en los 26 días de paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Un reporte con corte a las 13:00, muestra que de los detenidos 127 son hombres y solo 10 mujeres, la mayoría mayores de edad.

127 de los detenidos son ecuatorianos y hay una decena de extranjeros. Se trata de tres colombianos, cinco venezolanos, un argentino y un español. Dos extranjeros ya han sido deportados.

Asimismo, se conoce que 52 adultos y seis menores de edad han quedado libres. Mientras que otros 47 adultos y cinco menores han recibido medidas sustitutivas.

La Policía añadió que 24 personas aún permanecen detenidas. Una de ellas cuenta con boleta judicial.

Cifras de Alianza de Derechos Humanos

Según las cifras del 16 de octubre de 2025 de la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, durante el paro se han registrado 205 detenidos.

Además, la Alianza denuncia 367 vulneraciones a derechos humanos, principalmente en Pichincha e Imbabura, epicentro de las protestas donde Gobierno y dirigentes indígenas anunciaron el fin de paro el 15 de octubre.

La Alianza añadió que se han registrado 295 heridos, 15 desapariciones temporales y dos fallecidos.