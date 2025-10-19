28 días de paro: Pichincha e Imbabura amanecen con cierres viales por manifestaciones

En al Panamericana y Leonidas Proaño se registra un cierre vial por manifestaciones, este domingo 19 de octubre del 2025.

Ecuador amaneció, este domingo 19 de octubre del 2025, con carreteras bloqueadas, especialmente en las provincias de Imbabura y Pichincha, por la presencia de manifestantes en las vías.

Los cierres viales se mantienen cuando se cumplen 28 días del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

Según el reporte del ECU 911, de las 07:10, las vías más afectadas se encuentran en el norte del país. Para bloquear las vías, los manifestantes utilizan troncos, piedras, escombros y queman llantas.

Cierres viales en Pichincha

Quito – Guayllabamba: Cierre a la altura de San Miguel del Común .

. Guayllabamba – Tabacundo: Presencia de manifestantes y cierre total en el sector La Aduana . Bloqueo en la vía E28.

. Bloqueo en la vía E28. Quito – Cayambe: Se encuentra cerrada la vía.

Cayambe – Cajas: Cierre total por protestas sobre la Panamericana Norte .

. Tabacundo – Cajas: Cerrada en La Virgen (Loma Gorda) y Cajas Jurídico – Tupigachi (Diablo Huma), así como en la Y de Tabacundo, debido a la aglomeración de personas.

Protestas en la Panamericana Norte

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que se registra un cierre vial en la Panamerica Norte y Leonidas Proaño, en el norte de Quito, por protestas sociales.

A las 07:23, la entidad municipal informó que el bloqueo vial es en sentido Quito - Guayllabamba. En imágenes se ve que agentes de tránsito realizan devíos de los vehículos que circulaban por la zona. Esta es una de las vías al Aeropuerto de Quito por Calderón.

La Empresa de Pasajeros Quito también informó que debido a un bloqueo en la Panamericana Norte se suspende temporalmente la ruta alimentadora Carcelén - Oyacoto.

Bloqueos en Imbabura

Antonio Ante – Otavalo – Ibarra: Cerrada en San Roque .

. Otavalo – Cotacachi: Sin paso en Carabuela, Pinsaquí y el Partidero de Cotacachi .

. Otavalo – González Suárez: Cierre en González Suárez, San Rafael, Espejo y La Magdalena .

. La Plata (Intag) – Selva Alegre: Sin paso en García Moreno y Río Blanco .

. Ibarra – Imbaya – Urcuquí: Cerrada en Coñaquí .

. Otavalo – Selva Alegre: Bloqueo en el ingreso hacia Quiroga – Selva Alegre .

. Zuleta – Rumipamba (vía Ibarra – Olmedo/Cayambe): Cierre en el barrio San Francisco (La Esperanza) y en el puente de Rumipamba.

El paro, que se inició tras el alza del precio del diésel ha generado fuertes tensiones entre el movimiento indígena y el Gobierno Nacional. También se ha afectado la movilidad, el comercio y el abastecimiento de productos, principalmente en Imbabura.

Durante las protestas también se han registrado enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes. Además, se registran muertos y heridos.