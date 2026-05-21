Volcamiento de un bus en el ingreso a Loja deja 20 heridos

Un bus de pasajeros se volcó en el redondel del ingreso a Loja.

Un bus de pasajeros se volcó la madrugada de este jueves 21 de mayo de 2026 en la vía Loja – Catamayo, a la altura del sector El Plateado, cerca del redondel de ingreso a la ciudad de Loja.

La alerta fue recibida a las 04:34 por el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, a través de la línea única para emergencias. Tras el reporte, desde la Sala Operativa se coordinó la movilización de unidades de socorro y control.

Heridos trasladados a casas de salud

Para atender la emergencia acudieron equipos del Ministerio de Salud Pública (MSP), Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y la Unidad de Control Operativo de Tránsito (UCOT).

Los organismos de primera respuesta brindaron atención prehospitalaria a los afectados en el lugar del accidente. Posteriormente, los heridos fueron trasladados a diferentes casas de salud para recibir atención médica especializada.

Hasta las 10:00 de este jueves, las autoridades no reportan personas fallecidas producto del volcamiento del bus.

Tránsito parcialmente habilitado en El Plateado

Las autoridades informaron que la circulación vehicular en la zona permanece parcialmente habilitada mientras continúan las labores de atención y control.

El ECU 911 recomendó a los conductores transitar con precaución, respetar las señales de tránsito y comunicarse inmediatamente a la línea 9-1-1 en caso de emergencias.

Las causas del volcamiento aún no han sido confirmadas oficialmente y se mantienen las investigaciones para determinar qué provocó el percance vial.