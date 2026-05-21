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Ecuador

Un muerto tras violento choque en el sector Sigsipamba, en Guano

Una persona murió producto del choque entre un camión y una camioneta en el cantón Guano.

Un camión y una camioneta chocaron en la vía en Guano.

ECU911

Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

21 may 2026 - 09:59

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Un camión y una camioneta chocaron trágicamente en la carretera en Guano, provincia de Chimborazo.

El siniestro ocurrió la noche del miércoles 20 de mayo de 2026, en el sector de Sigsipamba.

Una persona murió producto del impacto y otras dos resultaron heridas, según informó el Servicio Integrado de Seguridad ECU911.

Los bomberos acudieron al lugar para liberar a las personas atrapadas en la carrocería de la camioneta, que quedó aplastada.

Los heridos fueron trasladados a una casa de salud de Riobamba para su atención especializada.

Mientras que, las autoridades levantaron el cadáver y lo trasladaron a la morgue para las investigaciones respectivas.

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