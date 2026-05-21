Cinco muertos en voraz incendio en una vivienda de Guayaquil

Una vivienda se incendió y causó alarma en Guayaquil.

Una vivienda en la Cooperativa Santiaguito Roldós, en el sur de Guayaquil, se incendió la mañana de este jueves 21 de mayo de 2026.

Los bomberos de la ciudad confirmaron que cinco personas murieron calcinadas en el interior del inmueble.

El interior de la casa quedó completamente destruido y los bomberos trabajan en retirar los escombros.

Las cámaras de vigilancia de Segura EP captaron el siniestro alrededor de las 06:11, cuando llegaron los bomberos al sitio.

Una gran columna de humo alarmó a los moradores de la zona. Las calles fueron cerradas parcialmente.

Para ingresar a la vivienda los bomberos rompieron la pared y combatieron el fuego desde el interior y exterior.

Los bomberos de Guayaquil informaron que se trató de un incendio alarma 2, para el que se enviaron siete vehículos de combate, uno de materiales peligrosos y dos ambulancias.