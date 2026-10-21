IESS y MSP alertan sobre estafas y falsos tramitadores en pagos a prestadores de salud

IESS alerta sobre intentos de estafas en pagos a prestadores externos de servicios de salud.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) alertaron este miércoles 20 de octubre de 2026 intentos de estafa dirigidos a proveedores y prestadores externos de servicios de salud.

Ambas entidades gubernamentales informaron a clínicas, centros de diálisis y hospitales que los procesos de recepción de documentación, revisión de facturas, validación y programación de pagos se desarrollan única y exclusivamente a través de las unidades competentes y canales institucionales.

Las autoridades son enfáticas al señalar que no utilizan tramitadores, gestores ni terceras personas en sus procesos. Para evitar que el sistema de salud sea víctima de fraudes, recordaron las siguientes reglas claras:

Trámites directos: La comunicación sobre montos, fechas y estados de pago se realiza de forma directa e institucional con cada prestador.

La comunicación sobre montos, fechas y estados de pago se realiza de forma directa e institucional con cada prestador. Prohibición de cobros: Ninguna persona, sea servidor público, funcionario interno o tercero, está autorizada para exigir depósitos, transferencias, comisiones u otros beneficios económicos para facilitar, agilitar o priorizar pagos.

Ninguna persona, sea servidor público, funcionario interno o tercero, está autorizada para exigir depósitos, transferencias, comisiones u otros beneficios económicos para facilitar, agilitar o priorizar pagos. Seguridad de la información: Nadie está facultado para ofrecer información privilegiada o gestionar trámites a nombre de las instituciones de salud.

Como medida de servicio, el IESS y el MSP exhortan a todos los representantes de los centros médicos a no entregar dinero ni información confidencial a quienes ofrezcan "saltarse la fila" o acelerar los desembolsos.

En caso de recibir llamadas o mensajes exigiendo retribuciones a cambio de gestionar un pago, la instrucción es conservar los comprobantes, mensajes y demás evidencia que sustente el reporte, y denunciar el hecho de inmediato.

Para reportar estas extorsiones de forma segura, los afectados pueden ingresar a la plataforma oficial de la Secretaría General de Integridad Pública a través del siguiente enlace: https://gestioncasos.presidencia.gob.ec. Las autoridades reafirmaron su compromiso con la transparencia en el manejo de los recursos públicos.