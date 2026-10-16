IESS registra retrasos en el agendamiento de citas médicas a escala nacional

El sistema para agendar citas en el IESS presenta retrasos este viernes 16 de octubre de 2026.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó, este viernes 16 de octubre de 2026, que se han registrado retrasos en el agendamiento de citas médicas debido a inconvenientes técnicos en la plataforma PHUYU.

Ante esta situación, la institución activó un plan de contingencia y señaló que sus equipos técnicos trabajan para estabilizar el sistema y recuperar su funcionamiento habitual.

Según el IESS, durante la mañana "el servicio se ha habilitado progesivamente en las unidades médicas de salud del IESS a escala nacional mientras continúan las verificaciones técnicas para garantizar su estabilidad".

#COMUNICADO | A los asegurados y ciudadanía en general. ⬇️ https://t.co/4InPVHaP9A — IESS (@IESSec) October 16, 2026

El IESS pidió a los asegurados que no han podido agendar sus citas médicas mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde se informará cuándo se restablezca completamente el servicio y cuáles serán los pasos para acceder a las citas.

La institución ofreció disculpas "por las molestias ocasionadas y agradecemos la comprensión de nuestros asegurados mientras avanzamos hacia la normalización completa del servicio".