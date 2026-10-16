IESS registra retrasos en el agendamiento de citas médicas a escala nacional
El IESS atribuye los retrasos en el agendamiento de citas a fallas técnicas en la plataforma PHUYU y asegura que trabaja para restablecer el servicio.
El sistema para agendar citas en el IESS presenta retrasos este viernes 16 de octubre de 2026.
Referencial IESS
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Actualizado:
16 oct 2026 - 17:20
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó, este viernes 16 de octubre de 2026, que se han registrado retrasos en el agendamiento de citas médicas debido a inconvenientes técnicos en la plataforma PHUYU.
Ante esta situación, la institución activó un plan de contingencia y señaló que sus equipos técnicos trabajan para estabilizar el sistema y recuperar su funcionamiento habitual.
Según el IESS, durante la mañana "el servicio se ha habilitado progesivamente en las unidades médicas de salud del IESS a escala nacional mientras continúan las verificaciones técnicas para garantizar su estabilidad".
El IESS pidió a los asegurados que no han podido agendar sus citas médicas mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde se informará cuándo se restablezca completamente el servicio y cuáles serán los pasos para acceder a las citas.
La institución ofreció disculpas "por las molestias ocasionadas y agradecemos la comprensión de nuestros asegurados mientras avanzamos hacia la normalización completa del servicio".
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