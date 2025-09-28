Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Ecuador

Dos provincias de Ecuador tendrán radiación solar extrema este domingo 28 de septiembre

El calor extremo en la Sierra de Ecuador se reportará desde las 10:00 hasta las 16:00 del domingo 28 de septiembre del 2025. 

Intenso calor solar y radiación ultravioleta se prevé para el domingo 28 de septiembre del 2025

Redacción Teleamazonas.com

28 sep 2025 - 07:30

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó que dos provincias de Ecuador tendrán radiación extrema este domingo 28 de septiembre del 2025.

De acuerdo al pronóstico climático, Imbabura y Pichincha tendrán fuertes niveles de calor entre las 10:00 a las 16:00. Mientras que las provincias de la Sierra centro y Amazonía registrarán niveles muy altos de radiación. 

En Quito se prevén temperaturas de hasta 25° centígrados. Y en zonas de Nueva Loja, El Coca, Tena, Shelle - Mer, Macas, Gualaquiza y Zamora el calor superará los 33° C. 

Los rayos del sol pueden estimular la producción de vitamina D, importante para absorber calcio y fósforo, sin embargo, una exposición prolongada puede generar efectos perjudiciales para la salud.

Por ello, se recomienda

  • Evitar exponerse directamente al sol entre las 10:00 y 15:00
  • Usar sombrero, gorra, sombrilla, gafas con filtro UV y ropa de manga larga
  • Aplicar protector solar de amplio espectro, resistente al agua y con SPF 30 o más, cada dos horas
  • Reforzar la protección en niñas, niños, adultos mayores y personas con condiciones médicas
  • Mantenerse hidratado durante el día
  • Procurar que los espacios interiores estén ventilados y frescos

