Sopresiva nevada cubrió la vía Guaranda–Ambato y complicó el tránsito en sector El Arenal

Una inusual nevada se registró en el sector El Arenal, en Chimborazo, este sábado 20 de septiembre del 2025.

Una intensa nevada soprendió a los conductores que circulaban por el sector El Arenal, en la vía Guaranda–Ambato, la tarde de este sábado 20 de septiembre de 2025.

Esta zona de la provincia de Chimborazo se tiño de blanco la carretera y el paisaje. Las autoridades de socorro no han emitido alertas sobre accidentes o personas afectadas por esa nevada.

Sin embargo, el fenómeno climático inusual generó dificultades en la movilidad vehicular. Los automóviles tuvieron que avanzar lentamente sobre la nieve.

Las autoridades emitieron una alerta a los viajeros para que conduzcan con extrema precaución, pues la calzada está resbaladiza y con poca visibilidad.

En redes sociales circularon videos e imágenes de la nevada. Montañas y vegetación cubiertas por un manto blanco y la carretera llena de nieve y hielo.