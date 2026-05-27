Fenómeno de El Niño en Ecuador: Los dos años más devastadores

El fenómeno de El Niño de 1997 fue devastador en Ecuador.

Ecuador se prepara ante la eventual llegada del fenómeno de El Niño en el periodo 2026 - 2027.

La Alerta Amarilla en 17 provincias ha encendido las alarmas ante nuevos eventos climáticos que afecten al país.

Sin embargo, Ecuador ya ha sufrido los estragos del invierno, aun sin la llegada del fenómeno de El Niño.

Hasta la primera semana de mayo, las lluvias habían afectado a más de 110 000 personas y suman 17 personas fallecidas.

Esto hace recordar anteriores impactos de El Niño que dejaron daños en infraestructura, pérdidas en actividades agrícolas y damnificados.

El impacto del fenómeno de El Niño de 1982 a 1983

1982 - 1983

El paso del fenómeno de El Niño en la temporada 1982 - 1983 dejó pérdidas económicas calculadas en 640 millones de dólares.

En ese momento solo la inversión para reponer y rehabilitar la infraestructura vial alcanzó los 210 millones de dólares.

Este evento es considerado uno de los más fuertes del siglo XX. Ecuador registró lluvias extremas, inundaciones y deslizamientos de tierra que destruyeron carreteras, puentes, cultivos y viviendas.

Las provincias más afectadas fueron Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Guayas.

Datos recopilados por organismos internacionales y estudios oficiales señalan que:

Las pérdidas económicas bordearon los 640 millones de dólares.

bordearon los 640 millones de dólares. El Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano cayó cerca del 5%.

(PIB) ecuatoriano cayó cerca del Hubo cientos de fallecidos y miles de personas afectadas en Ecuador y otros países de la región.

Además, sectores como la agricultura, pesca y vialidad quedaron seriamente golpeados por el impacto de El Niño.

Estragos históricos del invierno en el periodo 1997 a 1998

1997 - 1998

Luego de 15 años, Ecuador enfrentó otro episodio aún más severo que el anterior.

El fenómeno provocó lluvias torrenciales durante varios meses y dejó imágenes históricas de ciudades inundadas, carreteras destruidas y poblaciones aisladas.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó pérdidas multimillonarias para Ecuador debido a los daños en infraestructura, salud, agricultura y comercio.

Entre las principales afectaciones estuvieron: