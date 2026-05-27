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Ecuador

El Niño pone en alerta a Ecuador: 143 cantones y 491 parroquias están en zonas vulnerables

Estas son las zonas con mayor susceptibilidad frente a inundaciones y movimientos en masa en Ecuador ante el fenómeno El Niño.

Zonas de la Costa y sectores ubicados bajo los 1.500 metros sobre el nivel del mar son los más vulnerables

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Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

27 may 2026 - 11:02

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La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos identificó 143 cantones de 17 provincias como los territorios más expuestos a los efectos del fenómeno de El Niño 2026-2027. 

El informe advierte riesgos de inundaciones, deslizamientos y daños en infraestructura, especialmente en zonas de la Costa y sectores ubicados bajo los 1 500 metros sobre el nivel del mar.

Las autoridades señalaron que las provincias más vulnerables se encuentran en la región Litoral y en áreas de estribación costera que históricamente han sufrido eventos climáticos extremos vinculados al fenómeno El Niño. 

El análisis incluye 491 parroquias que podrían registrar afectaciones por lluvias intensas, crecida de ríos y movimientos en masa.

Las provincias con más riesgo ante el fenómeno El Niño

La evaluación toma como referencia los eventos de El Niño ocurridos entre 1972-1973, 1982-1983 y 1997-1998, considerados entre los más fuertes registrados en Ecuador. En esos años se reportaron inundaciones de gran magnitud, daños en carreteras, pérdidas agrícolas y afectaciones en servicios básicos.

De acuerdo con Gestión de Riesgos, las zonas ubicadas por debajo de los 1 500 metros de altitud presentan mayor susceptibilidad a los impactos de El Niño. Por esta razón, el informe incorpora a provincias de la Costa, sectores de la Sierra baja y también al archipiélago de Galápagos.

Aquí puede consultar las parroquiascantones o provincias identificadas como vulnerables por Gestión de Riegos:

Provincias, Cantones y Parroquias (Bajo Cota 1500)

📍 Provincias, Cantones y Parroquias (Bajo Cota 1500)

ID Provincia Cantón Parroquia
1AZUAYCAMILO PONCE ENRÍQUEZCAMILO PONCE ENRÍQUEZ
2AZUAYCUENCACHAUCHA
3AZUAYCUENCAMOLLETURO
4AZUAYGIRÓNGIRÓN
5AZUAYGIRÓNLA ASUNCIÓN
6AZUAYNABÓNEL PROGRESO
7AZUAYOÑASUSUDEL
8AZUAYPUCARÁPUCARÁ
9AZUAYPUCARÁSAN RAFAEL DE SHARUG
10AZUAYSANTA ISABELABDÓN CALDERÓN
11AZUAYSANTA ISABELEL CARMEN DE PIJILÍ
12AZUAYSANTA ISABELSANTA ISABEL
13BOLÍVARCALUMACALUMA
14BOLÍVARCHILLANESCHILLANES
15BOLÍVARCHILLANESSAN JOSÉ DEL TAMBO
16BOLÍVARCHIMBOTELIMBELA
17BOLÍVARECHEANDÍAECHEANDÍA
18BOLÍVARGUARANDAFACUNDO VELA
19BOLÍVARGUARANDAGUARANDA
20BOLÍVARGUARANDAJULIO E. MORENO
21BOLÍVARGUARANDASALINAS
22BOLÍVARGUARANDASAN LUIS DE PAMBIL
23BOLÍVARGUARANDASIMIÁTUG
24BOLÍVARLAS NAVESLAS NAVES
25BOLÍVARSAN MIGUELBALSAPAMBA
26BOLÍVARSAN MIGUELBILOVÁN
27BOLÍVARSAN MIGUELRÉGULO DE MORA
28BOLÍVARSAN MIGUELSAN PABLO
29CAÑARCAÑARCHONTAMARCA
30CAÑARCAÑARDUCUR
31CAÑARCAÑARGENERAL MORALES
32CAÑARCAÑARGUALLETURO
33CAÑARCAÑARSAN ANTONIO
34CAÑARCAÑARVENTURA
35CAÑARLA TRONCALLA TRONCAL
36CAÑARLA TRONCALMANUEL J. CALLE
37CAÑARLA TRONCALPANCHO NEGRO
38CAÑARSUSCALSUSCAL
39CARCHIESPEJOEL GOALTAL
40CARCHIMIRACONCEPCIÓN
41CARCHIMIRAJIJÓN Y CAAMAÑO
42CARCHIMIRAJUAN MONTALVO
43CARCHITULCÁNEL CHICAL
44CARCHITULCÁNMALDONADO
45CARCHITULCÁNTOBAR DONOSO
46CHIMBORAZOALAUSÍHUIGRA
47CHIMBORAZOALAUSÍMULTITUD
48CHIMBORAZOALAUSÍSIBAMBE
49CHIMBORAZOCHUNCHICAPZOL
50CHIMBORAZOCHUNCHILLAGOS
51CHIMBORAZOCOLTAJUAN DE VELASCO
52CHIMBORAZOCUMANDÁCUMANDÁ
53CHIMBORAZOPALLATANGAPALLATANGA
54COTOPAXILA MANÁGUASAGANDA
55COTOPAXILA MANÁLA MANÁ
56COTOPAXILA MANÁPUCAYACU
57COTOPAXIPANGUAEL CORAZÓN
58COTOPAXIPANGUAMORASPUNGO
59COTOPAXIPANGUARAMÓN CAMPAÑA
60COTOPAXIPUJILÍPILALÓ
61COTOPAXIPUJILÍTINGO
62COTOPAXISIGCHOSCHUGCHILLÁN
63COTOPAXISIGCHOSLAS PAMPAS
64COTOPAXISIGCHOSPALO QUEMADO
65COTOPAXISIGCHOSSIGCHOS
66EL OROARENILLASARENILLAS
67EL OROARENILLASCARCABÓN
68EL OROARENILLASCHACRAS
69EL OROARENILLASLA CUCA
70EL OROARENILLASPALMALES
71EL OROATAHUALPAAYAPAMBA
72EL OROATAHUALPACORDONCILLO
73EL OROATAHUALPAMILAGRO
74EL OROATAHUALPAPACCHA
75EL OROATAHUALPASAN JOSÉ
76EL OROATAHUALPASAN JUAN DE CERRO AZUL
77EL OROBALSASBALSAS
78EL OROBALSASBELLAMARÍA
79EL OROCHILLACHILLA
80EL OROEL GUABOBARBONES
81EL OROEL GUABOEL GUABO
82EL OROEL GUABOLA IBERIA
83EL OROEL GUABORÍO BONITO
84EL OROEL GUABOTENDALES
85EL OROHUAQUILLASHUAQUILLAS
86EL OROLAS LAJASEL PARAÍSO
87EL OROLAS LAJASLA LIBERTAD
88EL OROLAS LAJASLA VICTORIA
89EL OROLAS LAJASSAN ISIDRO
90EL OROMACHALAEL RETIRO
91EL OROMACHALAMACHALA
92EL OROMARCABELÍEL INGENIO
93EL OROMARCABELÍMARCABELÍ
94EL OROPASAJEBUENAVISTA
95EL OROPASAJECAÑAQUEMADA
96EL OROPASAJECASACAY
97EL OROPASAJELA PEAÑA
98EL OROPASAJEPASAJE
99EL OROPASAJEPROGRESO
100EL OROPASAJEUZHCURRUMI
101EL OROPIÑASCAPIRO
102EL OROPIÑASLA BOCANA
103EL OROPIÑASMOROMORO
104EL OROPIÑASPIEDRAS
105EL OROPIÑASPIÑAS
106EL OROPIÑASSAN ROQUE
107EL OROPIÑASSARACAY
108EL OROPORTOVELOCURTINCAPA
109EL OROPORTOVELOMORALES
110EL OROPORTOVELOPORTOVELO
111EL OROPORTOVELOSALATÍ
112EL OROSANTA ROSABELLAMARÍA
113EL OROSANTA ROSABELLAVISTA
114EL OROSANTA ROSAJAMBELÍ
115EL OROSANTA ROSALA AVANZADA
116EL OROSANTA ROSASAN ANTONIO
117EL OROSANTA ROSASANTA ROSA
118EL OROSANTA ROSATORATA
119EL OROSANTA ROSAVICTORIA
120EL OROZARUMAABAÑÍN
121EL OROZARUMAARCAPAMBA
122EL OROZARUMAGUANAZÁN
123EL OROZARUMAGUIZHAGUIÑA
124EL OROZARUMAHUERTAS
125EL OROZARUMAMALVAS
126EL OROZARUMAMULUNCAY GRANDE
127EL OROZARUMASALVIAS
128EL OROZARUMASINSAO
129EL OROZARUMAZARUMA
130ESMERALDASATACAMESATACAMES
131ESMERALDASATACAMESLA UNIÓN
132ESMERALDASATACAMESSÚA
133ESMERALDASATACAMESTONCHIGÜE
134ESMERALDASATACAMESTONSUPA
135ESMERALDASELOY ALFAROANCHAYACU
136ESMERALDASELOY ALFAROATAHUALPA
137ESMERALDASELOY ALFAROBORBÓN
138ESMERALDASELOY ALFAROCOLÓN ELOY DEL MARÍA
139ESMERALDASELOY ALFAROLA TOLA
140ESMERALDASELOY ALFAROLUIS VARGAS TORRES
141ESMERALDASELOY ALFAROMALDONADO
142ESMERALDASELOY ALFAROPAMPANAL DE BOLÍVAR
143ESMERALDASELOY ALFAROSAN FRANCISCO DE ONZOLE
144ESMERALDASELOY ALFAROSAN JOSÉ DE CAYAPAS
145ESMERALDASELOY ALFAROSANTA LUCÍA DE LAS PEÑAS
146ESMERALDASELOY ALFAROSANTO DOMINGO DE ONZOLE
147ESMERALDASELOY ALFAROSELVA ALEGRE
148ESMERALDASELOY ALFAROTELEMBÍ
149ESMERALDASELOY ALFAROTIMBIRÉ
150ESMERALDASELOY ALFAROVALDEZ
151ESMERALDASESMERALDASCAMARONES
152ESMERALDASESMERALDASCHINCA
153ESMERALDASESMERALDASCORONEL CARLOS CONCHA TORRES
154ESMERALDASESMERALDASESMERALDAS
155ESMERALDASESMERALDASMAJUA
156ESMERALDASESMERALDASSAN MATEO
157ESMERALDASESMERALDASTABIAZO
158ESMERALDASESMERALDASTACHINA
159ESMERALDASESMERALDASVUELTA LARGA
160ESMERALDASMUISNEBOLÍVAR
161ESMERALDASMUISNEDAULE
162ESMERALDASMUISNEGALERA
163ESMERALDASMUISNEMUISNE
164ESMERALDASMUISNEQUINGUE
165ESMERALDASMUISNESÁLIMA
166ESMERALDASMUISNESAN FRANCISCO
167ESMERALDASMUISNESAN GREGORIO
168ESMERALDASMUISNESAN JOSÉ DE CHAMANGA
169ESMERALDASQUININDÉCHURA
170ESMERALDASQUININDÉCUBE
171ESMERALDASQUININDÉLA UNIÓN
172ESMERALDASQUININDÉMALIMPIA
173ESMERALDASQUININDÉROSA ZÁRATE
174ESMERALDASQUININDÉVICHE
175ESMERALDASRIOVERDECHONTADURO
176ESMERALDASRIOVERDECHUMUNDÉ
177ESMERALDASRIOVERDELAGARTO
178ESMERALDASRIOVERDEMONTALVO
179ESMERALDASRIOVERDERIOVERDE
180ESMERALDASRIOVERDEROCAFUERTE
181ESMERALDASSAN LORENZO5 DE JUNIO
182ESMERALDASSAN LORENZOALTO TAMBO
183ESMERALDASSAN LORENZOANCÓN
184ESMERALDASSAN LORENZOCALDERÓN
185ESMERALDASSAN LORENZOCARONDELET
186ESMERALDASSAN LORENZOCONCEPCIÓN
187ESMERALDASSAN LORENZOMATAJE
188ESMERALDASSAN LORENZOSAN JAVIER DE CACHAVÍ
189ESMERALDASSAN LORENZOSAN LORENZO
190ESMERALDASSAN LORENZOSANTA RITA
191ESMERALDASSAN LORENZOTAMBILLO
192ESMERALDASSAN LORENZOTULULBÍ
193ESMERALDASSAN LORENZOURBINA
194GUAYASALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJÁN)ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJÁN)
195GUAYASBALAOBALAO
196GUAYASBALZARBALZAR
197GUAYASCOLIMESCOLIMES
198GUAYASCOLIMESSAN JACINTO
199GUAYASCORONEL MARCELINO MARIDUEÑACORONEL MARCELINO MARIDUEÑA
200GUAYASDAULEDAULE
201GUAYASDAULEJUAN BAUTISTA AGUIRRE
202GUAYASDAULELAUREL
203GUAYASDAULELIMONAL
204GUAYASDAULELOS LOJAS
205GUAYASDURÁNELOY ALFARO
206GUAYASEL EMPALMEEL ROSARIO
207GUAYASEL EMPALMEGUAYAS
208GUAYASEL EMPALMEVELASCO IBARRA
209GUAYASEL TRIUNFOEL TRIUNFO
210GUAYASGENERAL ANTONIO ELIZALDEGENERAL ANTONIO ELIZALDE
211GUAYASGUAYAQUILGUAYAQUIL
212GUAYASGUAYAQUILJUAN GÓMEZ RENDÓN
213GUAYASGUAYAQUILMORRO
214GUAYASGUAYAQUILPOSORJA
215GUAYASGUAYAQUILPUNÁ
216GUAYASGUAYAQUILTENGUEL
217GUAYASISIDRO AYORAISIDRO AYORA
218GUAYASLOMAS DE SARGENTILLOLOMAS DE SARGENTILLO
219GUAYASMILAGROCHOBO
220GUAYASMILAGROMARISCAL SUCRE
221GUAYASMILAGROMILAGRO
222GUAYASMILAGROROBERTO ASTUDILLO
223GUAYASNARANJALJESÚS MARÍA
224GUAYASNARANJALNARANJAL
225GUAYASNARANJALSAN CARLOS
226GUAYASNARANJALSANTA ROSA DE FLANDES
227GUAYASNARANJALTAURA
228GUAYASNARANJITONARANJITO
229GUAYASNOBOLNARCISA DE JESÚS
230GUAYASPALESTINAPALESTINA
231GUAYASPEDRO CARBOPEDRO CARBO
232GUAYASPEDRO CARBOSABANILLA
233GUAYASPEDRO CARBOVALLE DE LA VIRGEN
234GUAYASPLAYASGENERAL VILLAMIL
235GUAYASSALITREEL SALITRE
236GUAYASSALITREGENERAL VERNAZA
237GUAYASSALITREJUNQUILLAL
238GUAYASSALITRELA VICTORIA
239GUAYASSAMBORONDÓNSAMBORONDÓN
240GUAYASSAMBORONDÓNTARIFA
241GUAYASSAN JACINTO DE YAGUACHIGENERAL PEDRO J. MONTERO
242GUAYASSAN JACINTO DE YAGUACHISAN JACINTO DE YAGUACHI
243GUAYASSAN JACINTO DE YAGUACHIVIRGEN DE FÁTIMA
244GUAYASSAN JACINTO DE YAGUACHIYAGUACHI VIEJO
245GUAYASSANTA LUCÍASANTA LUCÍA
246GUAYASSIMÓN BOLÍVARCORONEL LORENZO DE GARAYCOA
247GUAYASSIMÓN BOLÍVARSIMÓN BOLÍVAR
248GALÁPAGOSSANTA CRUZPUERTO AYORA
249GALÁPAGOSSANTA CRUZBELLAVISTA
250GALÁPAGOSSANTA CRUZSANTA ROSA
251GALÁPAGOSSAN CRISTÓBALPUERTO BAQUERIZO MORENO
252GALÁPAGOSSAN CRISTÓBALEL PROGRESO
253GALÁPAGOSSAN CRISTÓBALISLA SANTA MARÍA - FLOREANA
254GALÁPAGOSISABELAPUERTO VILLAMIL
255GALÁPAGOSISABELATOMÁS DE BERLANGA - SANTO TOMÁS
256IMBABURACOTACACHIAPUELA
257IMBABURACOTACACHIGARCÍA MORENO
258IMBABURACOTACACHIPEÑAHERRERA
259IMBABURACOTACACHIVACAS GALINDO
260IMBABURAIBARRALA CAROLINA
261IMBABURAIBARRALITA
262IMBABURAIBARRASALINAS
263IMBABURAOTAVALOSELVA ALEGRE
264IMBABURASAN MIGUEL DE URCUQUÍLA MERCED DE BUENOS AIRES
265LOJACALVASCARIAMANGA
266LOJACALVASCOLAISACA
267LOJACALVASEL LUCERO
268LOJACALVASSANGUILLÍN
269LOJACALVASUTUANA
270LOJACATAMAYOCATAMAYO
271LOJACATAMAYOEL TAMBO
272LOJACATAMAYOGUAYQUICHUMA
273LOJACATAMAYOSAN PEDRO DE LA BENDITA
274LOJACATAMAYOZAMBI
275LOJACELICACELICA
276LOJACELICACRUZPAMBA
277LOJACELICAPÓZUL
278LOJACELICASABANILLA
279LOJACELICATENIENTE MAXIMILIANO RODRÍGUEZ LOAIZA
280LOJACHAGUARPAMBAAMARILLOS
281LOJACHAGUARPAMBABUENAVISTA
282LOJACHAGUARPAMBACHAGUARPAMBA
283LOJACHAGUARPAMBAEL ROSARIO
284LOJACHAGUARPAMBASANTA RUFINA
285LOJAESPÍNDOLA27 DE ABRIL
286LOJAESPÍNDOLAAMALUZA
287LOJAESPÍNDOLABELLAVISTA
288LOJAESPÍNDOLAEL AIRO
289LOJAESPÍNDOLAEL INGENIO
290LOJAESPÍNDOLAJIMBURA
291LOJAESPÍNDOLASANTA TERESITA
292LOJAGONZANAMÁCHANGAIMINA
293LOJAGONZANAMÁNAMBACOLA
294LOJAGONZANAMÁPURUNUMA
295LOJAGONZANAMÁSACAPALCA
296LOJALOJAEL CISNE
297LOJALOJAMALACATOS
298LOJALOJASAN PEDRO DE VILCABAMBA
299LOJALOJATAQUIL
300LOJALOJAVILCABAMBA
301LOJAMACARÁLA VICTORIA
302LOJAMACARÁLARAMA
303LOJAMACARÁMACARÁ
304LOJAMACARÁSABIANGO
305LOJAOLMEDOLA TINGUE
306LOJAOLMEDOOLMEDO
307LOJAPALTASCANGONAMÁ
308LOJAPALTASCASANGA
309LOJAPALTASCATACOCHA
310LOJAPALTASGUACHANAMÁ
311LOJAPALTASLAURO GUERRERO
312LOJAPALTASORIANGA
313LOJAPALTASSAN ANTONIO
314LOJAPALTASYAMANA
315LOJAPINDAL12 DE DICIEMBRE
316LOJAPINDALCHAQUINAL
317LOJAPINDALMILAGROS
318LOJAPINDALPINDAL
319LOJAPUYANGOALAMOR
320LOJAPUYANGOCIANO
321LOJAPUYANGOEL ARENAL
322LOJAPUYANGOEL LIMO
323LOJAPUYANGOMERCADILLO
324LOJAPUYANGOVICENTINO
325LOJAQUILANGAFUNDOCHAMBA
326LOJAQUILANGAQUILANGA
327LOJAQUILANGASAN ANTONIO DE LAS ARADAS
328LOJASARAGUROEL TABLÓN
329LOJASARAGUROLLUZHAPA
330LOJASARAGUROMANÚ
331LOJASARAGUROSAN ANTONIO DE QUMBE
332LOJASARAGUROSAN PABLO DE TENTA
333LOJASARAGUROSAN SEBASTIÁN DE YÚLUC
334LOJASARAGUROSELVA ALEGRE
335LOJASARAGUROSUMAYPAMBA
336LOJASOZORANGANUEVA FÁTIMA
337LOJASOZORANGASOZORANGA
338LOJASOZORANGATACAMOROS
339LOJAZAPOTILLOBOLASPAMBA
340LOJAZAPOTILLOCAZADEROS
341LOJAZAPOTILLOGARZAREAL
342LOJAZAPOTILLOLIMONES
343LOJAZAPOTILLOMANGAHURCO
344LOJAZAPOTILLOPALETILLAS
345LOJAZAPOTILLOZAPOTILLO
346LOS RÍOSBABABABA
347LOS RÍOSBABAGUARE
348LOS RÍOSBABAISLA DE BEJUCAL
349LOS RÍOSBABAHOYOBABAHOYO
350LOS RÍOSBABAHOYOCARACOL
351LOS RÍOSBABAHOYOFEBRES CORDERO
352LOS RÍOSBABAHOYOLA UNIÓN
353LOS RÍOSBABAHOYOPIMOCHA
354LOS RÍOSBUENA FEPATRICIA PILAR
355LOS RÍOSBUENA FESAN JACINTO DE BUENA FE
356LOS RÍOSMOCACHEMOCACHE
357LOS RÍOSMONTALVOLA ESMERALDA
358LOS RÍOSMONTALVOMONTALVO
359LOS RÍOSPALENQUEPALENQUE
360LOS RÍOSPUEBLOVIEJOPUEBLOVIEJO
361LOS RÍOSPUEBLOVIEJOPUERTO PECHICHE
362LOS RÍOSPUEBLOVIEJOSAN JUAN
363LOS RÍOSQUEVEDOLA ESPERANZA
364LOS RÍOSQUEVEDOQUEVEDO
365LOS RÍOSQUEVEDOSAN CARLOS
366LOS RÍOSQUINSALOMAQUINSALOMA
367LOS RÍOSURDANETACATARAMA
368LOS RÍOSURDANETARICAURTE
369LOS RÍOSVALENCIAVALENCIA
370LOS RÍOSVENTANASCHACARITA
371LOS RÍOSVENTANASLOS ÁNGELES
372LOS RÍOSVENTANASVENTANAS
373LOS RÍOSVENTANASZAPOTAL
374LOS RÍOSVINCESANTONIO SOTOMAYOR
375LOS RÍOSVINCESVINCES
376MANABÍ24 DE MAYOARQUITECTO SIXTO DURÁN BALLÉN
377MANABÍ24 DE MAYOBELLAVISTA
378MANABÍ24 DE MAYONOBOA
379MANABÍ24 DE MAYOSUCRE
380MANABÍBOLÍVARCALCETA
381MANABÍBOLÍVARMEMBRILLO
382MANABÍBOLÍVARQUIROGA
383MANABÍCHONEBOYACÁ
384MANABÍCHONECANUTO
385MANABÍCHONECHIBUNGA
386MANABÍCHONECHONE
387MANABÍCHONECONVENTO
388MANABÍCHONEELOY ALFARO
389MANABÍCHONERICAURTE
390MANABÍCHONESAN ANTONIO
391MANABÍEL CARMENEL CARMEN
392MANABÍEL CARMENEL PARAÍSO LA 14
393MANABÍEL CARMENSAN PEDRO DE SUMA
394MANABÍEL CARMENSANTA MARÍA
395MANABÍEL CARMENWILFRIDO LOOR MOREIRA
396MANABÍFLAVIO ALFAROFLAVIO ALFARO
397MANABÍFLAVIO ALFAROSAN FRANCISCO DE NOVILLO
398MANABÍFLAVIO ALFAROZAPALLO
399MANABÍJAMAJAMA
400MANABÍJARAMIJÓJARAMIJÓ
401MANABÍJIPIJAPAAMÉRICA
402MANABÍJIPIJAPAEL ANEGADO
403MANABÍJIPIJAPAJIPIJAPA
404MANABÍJIPIJAPAJULCUY
405MANABÍJIPIJAPALA UNIÓN
406MANABÍJIPIJAPAMEMBRILLAL
407MANABÍJIPIJAPAPEDRO PABLO GÓMEZ
408MANABÍJIPIJAPAPUERTO CAYO
409MANABÍJUNÍNJUNÍN
410MANABÍMANTAMANTA
411MANABÍMANTASAN LORENZO
412MANABÍMANTASANTA MARIANITA
413MANABÍMONTECRISTILA PILA
414MANABÍMONTECRISTIMONTECRISTI
415MANABÍOLMEDOOLMEDO
416MANABÍPAJÁNCAMPOZANO
417MANABÍPAJÁNCASCOL
418MANABÍPAJÁNGUALE
419MANABÍPAJÁNLASCANO
420MANABÍPAJÁNPAJÁN
421MANABÍPEDERNALESATAHUALPA
422MANABÍPEDERNALESCOJIMÍES
423MANABÍPEDERNALESDIEZ DE AGOSTO
424MANABÍPEDERNALESPEDERNALES
425MANABÍPICHINCHABARRAGANETE
426MANABÍPICHINCHAPICHINCHA
427MANABÍPICHINCHASAN SEBASTIÁN
428MANABÍPORTOVIEJOABDÓN CALDERÓN
429MANABÍPORTOVIEJOALHAJUELA
430MANABÍPORTOVIEJOCHIRIJOS
431MANABÍPORTOVIEJOCRUCITA
432MANABÍPORTOVIEJOPORTOVIEJO
433MANABÍPORTOVIEJOPUEBLO NUEVO
434MANABÍPORTOVIEJORIOCHICO
435MANABÍPORTOVIEJOSAN PLÁCIDO
436MANABÍPUERTO LÓPEZMACHALILLA
437MANABÍPUERTO LÓPEZPUERTO LÓPEZ
438MANABÍPUERTO LÓPEZSALANGO
439MANABÍROCAFUERTEROCAFUERTE
440MANABÍROCAFUERTESOSOTE
441MANABÍSAN VICENTECANOA
442MANABÍSAN VICENTESAN VICENTE
443MANABÍSANTA ANAAYACUCHO
444MANABÍSANTA ANAHONORATO VÁSQUEZ
445MANABÍSANTA ANALA UNIÓN
446MANABÍSANTA ANASAN PABLO
447MANABÍSANTA ANASANTA ANA DE VUELTA LARGA
448MANABÍSUCREBAHIA DE CARÁQUEZ
449MANABÍSUCRECHARAPOTÓ
450MANABÍSUCRESAN ISIDRO
451MANABÍTOSAGUAÁNGEL PEDRO GILER
452MANABÍTOSAGUABACHILLERO
453MANABÍTOSAGUATOSAGUA
454PICHINCHADISTRITO METROPOLITANO DE QUITOCALACALÍ
455PICHINCHADISTRITO METROPOLITANO DE QUITOGUALEA
456PICHINCHADISTRITO METROPOLITANO DE QUITOLLOA
457PICHINCHADISTRITO METROPOLITANO DE QUITONANEGAL
458PICHINCHADISTRITO METROPOLITANO DE QUITONANEGALITO
459PICHINCHADISTRITO METROPOLITANO DE QUITONONO
460PICHINCHADISTRITO METROPOLITANO DE QUITOPACTO
461PICHINCHADISTRITO METROPOLITANO DE QUITOPERUCHO
462PICHINCHADISTRITO METROPOLITANO DE QUITOSAN ANTONIO
463PICHINCHADISTRITO METROPOLITANO DE QUITOSAN JOSÉ DE MINAS
464PICHINCHAMEJÍAMANUEL CORNEJO ASTORGA
465PICHINCHAPEDRO VICENTE MALDONADOPEDRO VICENTE MALDONADO
466PICHINCHAPUERTO QUITOPUERTO QUITO
467PICHINCHASAN MIGUEL DE LOS BANCOSMINDO
468PICHINCHASAN MIGUEL DE LOS BANCOSSAN MIGUEL DE LOS BANCOS
469SANTA ELENALA LIBERTADLA LIBERTAD
470SANTA ELENASALINASANCONCITO
471SANTA ELENASALINASJOSÉ LUIS TAMAYO
472SANTA ELENASALINASSALINAS
473SANTA ELENASANTA ELENAATAHUALPA
474SANTA ELENASANTA ELENACHANDUY
475SANTA ELENASANTA ELENACOLONCHE
476SANTA ELENASANTA ELENAMANGLARALTO
477SANTA ELENASANTA ELENASAN JOSÉ DE ANCÓN
478SANTA ELENASANTA ELENASANTA ELENA
479SANTA ELENASANTA ELENASIMÓN BOLÍVAR
480SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASLA CONCORDIALA CONCORDIA
481SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASLA CONCORDIALA VILLEGAS
482SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASLA CONCORDIAMONTERREY
483SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASLA CONCORDIAPLAN PILOTO
484SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASSANTO DOMINGOALLURIQUÍN
485SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASSANTO DOMINGOEL ESFUERZO
486SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASSANTO DOMINGOLUZ DE AMÉRICA
487SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASSANTO DOMINGOPUERTO LIMÓN
488SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASSANTO DOMINGOSAN JACINTO DEL BÚA
489SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASSANTO DOMINGOSANTA MARÍA DEL TOACHI
490SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASSANTO DOMINGOSANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
491SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASSANTO DOMINGOVALLE HERMOSO
Total generalSANTO DOMINGO

Galápagos también entra en el mapa de monitoreo climático

Aunque Galápagos está alejada del territorio continental, las autoridades explicaron que las islas forman parte del Pacífico oriental influenciado por el sistema océano-atmósfera asociado al fenómeno ENOS. Por ello, sus cantones y parroquias también serán monitoreados ante posibles alteraciones ambientales y climáticas.

Ante este escenario el Gobierno entregó los lineamientos a los municipios para fortalecer las acciones de prevención y respuesta frente a los posibles efectos de El Niño 2026-2027. 

Las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones climáticas y trabajan en la actualización de planes de contingencia para los territorios considerados vulnerables.

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