El COE Nacional emitió cinco disposiciones ante el fenómeno de El Niño en Ecuador
El COE Nacional sesionó en Riobamba, este 22 de mayo de 2026 para "fortalecer las acciones de prevención y preparación ante El Niño".
El Niño es un fenómeno climático que ocurre cuando la temperatura del océano Pacífico Ecuatorial aumenta.
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Actualizado:
22 may 2026 - 19:39
El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional analizó las condiciones actuales del fenómeno El Niño y las acciones preventivas que se ejecutan en el país.
El COE sesionó en Riobamba, este viernes 22 de mayo de 2026. Esa institución dijo que el objetivo fue "fortalecer las acciones de prevención, preparación y coordinación interinstitucional a nivel nacional".
Durante la sesión se presentó oficialmente al nuevo presidente del COE Nacional, Roberto Luque. Además, por unanimidad de los miembros de la Plenaria se resolvió lo siguiente:
- Dar por conocido el balance de la declaratoria de emergencia por lluvias, emitida por la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos. Además, cambiar la periodicidad de entrega de informes de las mesas y grupos de trabajo para que se presenten mensualmente.
- Disponer a los Gobiernos Autónomos Descentralizados que cumplan con los lineamientos estratégicos emitidos por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos frente al evento El Niño 2026 - 2027 y la presentación de sus planes de acción en el plazo de un mes.
- Disponer la conformación del Comité de Formulación del Plan ante el fenómeno El Niño.
- Disponer a los titulares de los ministerios de Transporte, Ambiente y Salud Pública, ejecutar con carácter de urgente los planes preventivos de mantenimiento o fortalecimiento con el objetivo de prevenir y mitigar el nivel de impacto del evento El Niño.
- Disponer al Comité ERFEN (Estudio Regional del Fenómeno El Niño) reforzar el monitoreo de manera integral de las condiciones oceanográficas y atmosféricas del fenómeno el Niño en el Ecuador y remitir los informes oficiales a la secretaria del COE Nacional cada 15 días de acuerdo a la evolución de la amenaza.
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