El COE Nacional emitió cinco disposiciones ante el fenómeno de El Niño en Ecuador

El Niño es un fenómeno climático que ocurre cuando la temperatura del océano Pacífico Ecuatorial aumenta.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional analizó las condiciones actuales del fenómeno El Niño y las acciones preventivas que se ejecutan en el país.

El COE sesionó en Riobamba, este viernes 22 de mayo de 2026. Esa institución dijo que el objetivo fue "fortalecer las acciones de prevención, preparación y coordinación interinstitucional a nivel nacional".

Durante la sesión se presentó oficialmente al nuevo presidente del COE Nacional, Roberto Luque. Además, por unanimidad de los miembros de la Plenaria se resolvió lo siguiente: