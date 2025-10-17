Incendio de auto en Guayaquil obligó el cierre parcial en la vía a Daule este viernes 17 de octubre

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil restringió la circulación vehicular de manera preventiva por un incendio de un vehículo en un tramo de la vía a Daule, en el norte de Guayaquil. El hecho ocurrió este viernes 17 de octubre del 2025 cerca de la parada de Metrovía Gallegos Lara, sentido hacia el norte.

La ATM sugirió tomar como ruta alterna la vía Perimetral. Un patrullero se instaló en la zona para evitar la congestión vehicular. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil desplegó personal hasta el sitio.

El despliegue de los uniformados generó nerviosismo. Esto porque el hecho ocurrió tres días después de la explosión en el norte de Guayaquil, que fue reportada por el ECU 911 primero con el incendio de un vehículo, y que luego fue detonado dejando un muerto y al menos 26 heridos.

La AMT y los Bomberos también atendieron otra emergencia el jueves 16 de octubre. Según el reporte oficial un automotor se incineró en una vía de Bellavista y las llamas además contaminaron un segundo vehículo que estaba estacionado a pocos metros de distancia.