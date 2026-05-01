Fórmula Uno: Leclerc domina el libre de Miami por delante de Verstappen y Piastri

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) dominó este viernes el único entrenamiento libre para el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa, con formato sprint, en el circuito del Hard Rock Stadium de la citada localidad del estado de Florida; en el que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el décimo y el decimonoveno tiempo, respectivamente.

En la mejor de sus 41 vueltas, Leclerc cubrió los 5.412 metros de la pista en un minuto, 29 segundos y 310 milésimas, 297 menos que el cuádruple campeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El australiano Oscar Piastri (McLaren), que se quedó a 448 milésimas de Leclerc, marcó -al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando- el tercer tiempo de una sesión que, a diferencia de lo habitual, duró noventa minutos, en lugar de una hora, con el fin de que todos se fueran adaptando al 'retoque' del reglamente técnico anunciado la pasada semana por la FIA (Federación Internacional del Automóvil).

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), ganador hace un mes en Suzuka (Japón), que estrena, con 19 años, el liderato más joven de toda la historia de la Fórmula Uno, marcó el quinto crono de la sesión -a 769 milésimas de Leclerc-, situándose un puesto por detrás, en la tabla de tiempos, del séptuple campeón del mundo británico Lewis Hamilton (Ferrari) -a 467- y uno por delante de su compañero, el también inglés George Russell -a 790-; que lo secunda en la general, a nueve puntos.

Sainz invirtió, en la mejor de sus 37 vueltas, un segundo y 620 milésimas más que su antiguo compañero en Ferrari; del que se quedó a tres segundos y 283 milésimas el doble campeón mundial asturiano, que giró 29 veces, en una sesión sin mayores incidencias que concluyó con 32 grados centígrados ambientales y 58 en el asfalto.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), que repitió 33 veces la pista estadounidense, marcó el undécimo tiempo, a un segundo y 705 milésimas; mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que repitió 25 veces el trazado, se inscribió decimoctavo en la tabla de tiempos, a dos segundos y 737 milésimas de Leclerc.

La calificación para la prueba sprint de este sábado se disputará a partir de las cuatro y media de la tarde.