Una persona murió por explosión de un auto en exteriores de un centro comercial de Guayaquil

La explosión de un vehículo en los exteriores del Mall del Sol, causó pánico en el norte de Guayaquil, la noche de este martes 14 de octubre del 2025. Los Bomberos del Puerto Principal confirmaron que una persona murió por la detonación.

La Policía Nacional también confirmó que hay dos personas heridas. Para atender la emergencia se despacharon dos unidades de combate, un vehículo de rescate y cuatro ambulancias.

El estruendo causó conmoción y pánico entre los transeúntes y clientes que se encontraban en esta zona concurrida de la ciudad. Testigos relataron que una fuerte explosión sacudió los alrededores.

Tras la detonación, el fuego comenzó a consumir el vehículo. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil acudió al lugar para sofocar las llamas. La Policía también acudió al lugar para acordonar la zona. Además, las personas evacuaron del Mall del Sol, incluso hubo locales que cerraron.

La onda expansiva también provocó daños materiales en el sector, entre ellas la destrucción de las ventanas del área del patio de comidas del Mall del Sol. Además, la explosión hizo que fragmentos del vehículo y restos metálicos queden esparcidos sobre la calzada.

Caos vehicular

Para que los organismos de socorros atiendan la emergencia y la Unidad de Antiexplosivos de la Policía realicen sus pericias, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil (ATM) impidió el flujo vehicular en la zona.

A las 19:12, la entidad municipal dijo que se registran cierres viales en la calle Joaquín Orrantia y avenida Juan Tanca Marengo. También está bloqueado el tránsito en la Joaquín Orrantia y av. de las Américas.

Estos cierres viales provocaron un caos vehicular. En videos se ve que hay carros que intentan subirse al parterre para poder salir del lugar de la explosión.

La ATM recomendó a los conductores tomar rutas alternas como: la avenida Abel Romero Castillo y la av. Hermano Miguel.