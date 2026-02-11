Colapso de una parte del edificio de Multicomercio en Guayaquil la tarde de este miércoles 11

Bomberos continúan con la lucha contra un incendio de gran magnitud en Guayaquil

Pasadas las 16:00 de este miércoles 11 colapsó una parte de atrás del edificio Multicomercio en el centro de Guayaquil.

El incendio se generó cerca de las 08:00 de la mañana y desde entonces los bomberos de la ciudad luchan contra el evento de gran magnitud. El fuego lleva más de ocho horas activo con columnas de humo continuo.

Agentes del Cuerpo de Bomberos señalaron que debido a las altas temperaturas colapsó parte de la edificación.

Bomberos Guayaquil se encuentra trabajando en el incendio estructural de alarma 3 ubicado en las calles Cuenca 102 y Eloy Alfaro.

Durante todo el día se han despachado un total de 23 unidades, entre ellas, 14 unidades de combate, dos camiones escalera; uno de rescate, un vehículo para recarga de ERA; un camión cisterna y una ambulancia.

A ello se sumó un contingente conformado por 49 unidades del Cuerpo de Bomberos y 150 bomberos continúan con las labores de combate, desde varios frentes en horas de la tarde.