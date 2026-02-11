23 Unidades intentan controlar incendio de alarma 3 en el centro de Guayaquil

Un incendio estructural se registra en el centro de Guayaquil, este miércoles 11 de febrero.

Un nuevo incendio estructural se registra en el centro de Guayaquil la mañana de este miércoles 11 de febrero del 2026.

Más de 23 unidades del Cuerpo de Bomberos trabajan para apagar el fuego en un edificio Multicomercio en las calles Cuenca y Eloy Alfaro.

El incendio se catalogó como de alarma tres, por la intensidad de las llamas. Los bomberos trabajan con 14 unidades de combate, dos camiones escalera; uno de rescate, un vehículo para recarga de ERA; un camión cisterna y una ambulancia.

Se conoce que las llamas se originaron en un cuarto o bodega, donde se encontraban generadores eléctricos.

En el cielo de Guayaquil se ve una gran columna de humo que sale del edificio.

(Noticia en desarrollo…)