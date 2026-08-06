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Ecuador

Voraz incendio consume vivienda y locales comerciales en Daule; reportan una persona fallecida

Una persona falleció la mañana de este jueves tras un voraz incendio que consumió locales comerciales y viviendas en Daule.

Voraz incendio devora un edificio y deja una persona fallecida en Daule

EDISON MENDOZA

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

06 ago 2026 - 10:57

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Un incendio de gran magnitud se registró la mañana de este jueves 6 de agosto de 2026 en la parroquia El Laurel, del cantón Daule, en la provincia del Guayas. 

El fuego afectó un inmueble donde funcionaban varios locales comerciales y, en el segundo piso, residían varias familias. De forma preliminar, se reporta una persona fallecida

Incendio en El Laurel moviliza a equipos de emergencia

Las llamas se propagaron rápidamente por la estructura, generando momentos de preocupación entre los habitantes del sector. 

Moradores observaron cómo el fuego consumía los locales comerciales mientras los organismos de emergencia llegaban para atender la situación. 

El Cuerpo de Bomberos trabaja en el sitio para controlar el incendio y evitar que se extienda a inmuebles cercanos. 

Reporte preliminar de la emergencia

De acuerdo con los primeros reportes, una persona habría fallecido como consecuencia del incendio. 

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima ni las causas que originaron el fuego.

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