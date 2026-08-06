Voraz incendio consume vivienda y locales comerciales en Daule; reportan una persona fallecida
Una persona falleció la mañana de este jueves tras un voraz incendio que consumió locales comerciales y viviendas en Daule.
Voraz incendio devora un edificio y deja una persona fallecida en Daule
EDISON MENDOZA
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Actualizada:
06 ago 2026 - 10:57
Un incendio de gran magnitud se registró la mañana de este jueves 6 de agosto de 2026 en la parroquia El Laurel, del cantón Daule, en la provincia del Guayas.
El fuego afectó un inmueble donde funcionaban varios locales comerciales y, en el segundo piso, residían varias familias. De forma preliminar, se reporta una persona fallecida.
Incendio en El Laurel moviliza a equipos de emergencia
Las llamas se propagaron rápidamente por la estructura, generando momentos de preocupación entre los habitantes del sector.
Moradores observaron cómo el fuego consumía los locales comerciales mientras los organismos de emergencia llegaban para atender la situación.
El Cuerpo de Bomberos trabaja en el sitio para controlar el incendio y evitar que se extienda a inmuebles cercanos.
Reporte preliminar de la emergencia
De acuerdo con los primeros reportes, una persona habría fallecido como consecuencia del incendio.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima ni las causas que originaron el fuego.
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