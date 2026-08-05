Estos son los incendios forestales activos en Ecuador, según la Secretaría de Riesgos

La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que, con corte a las 08:00 de este 5 de agosto de 2026, se mantienen dos incendios forestales activos en Ecuador.

Hay incendios forestales en las provincias de Chimborazo e Imbabura, mientras que otro fuego registrado en esta última provincia ya fue controlado.

Según el reporte oficial, el incendio en Chimborazo se localiza en el sector Riobamba – San Juan – Camino San Juan al Arenal. La emergencia comenzó la noche del 4 de agosto, alrededor de las 21:30.

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En Imbabura, otro incendio permanece activo en el sector Pimampiro – Paragachi, donde las llamas se iniciaron el 4 de agosto a las 13:24. En ambos casos, bomberos y equipos de emergencia realizan labores para contener el avance del fuego y evitar su propagación.

La entidad también informó que el incendio registrado en el sector Ibarra – Carolina – Cuambo, en la provincia de Imbabura, fue controlado. Este evento se había iniciado el 31 de julio.

“Se mantiene el seguimiento permanente para proteger nuestras vidas, comunidades y la naturaleza”, indicó la Secretaría de Riesgos. Además, exhortó a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier incendio forestal al ECU 911.

Hasta las 19:00 del 4 de agosto, el balance nacional registraba tres incendios activos en Guayas, Chimborazo y Pichincha, así como cuatro incendios controlados, dos en Bolívar, uno en Imbabura y otro en Pichincha, en el sector de El Quinche, donde la emergencia se había iniciado el 1 de agosto.